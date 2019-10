Diretta Basaksehir Monchengladbach | risultato 0-0 | streaming video tv | Intervallo

Diretta Basaksehir MONCHENGLADBACH/ Streaming video tv : Attwell è l'arbitro del match : DIRETTA BASAKSEHIR MONCHENGLADBACH Streaming video e tv: quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 4-0 - Europa League 2019 in Diretta : i giallorossi travolgono i turchi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 LE Pagelle della ROMA: Lopez 6; Spinazzola 6.5, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Cristante 6.5 (dal 72’Veretout 6), Diawara 6; Zaniolo 8, Pastore 6.5 (dal 64′ Pellegrini 6), Kluivert 7; Dzeko 7.5 (dal 74′ Kalinic 5.5) All.: Paulo Fonseca 7 Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok 7; Caiçara 5, Ponck 5, Topal 5, Clichy 5; Aleksic 5 (dal 69′ Azubuike 5.5),Tekdemir 6, ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 3-0 - Europa League 2019 in Diretta : Dzeko e Zaniolo trascinano i giallorossi verso la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Terzo e ultimo cambio per gli ospiti: fuori Gulbrandsen, dentro Demba Ba. 76′ PELLEGRINI SUBITO VICINISSIMO AL GOL! Gran tiro del romano sullo scarico di Kluivert, palla fuori di pochissimo. 72′ Cambi in rapidi successioni in casa Roma: dentro Veretout e Kalinic, fuori Cristante e Dzeko. Ci sono grandi applausi per tutti. 71′ Zaniolo, LA ROMA CALA IL TRIS! Questa ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 2-0 - Europa League 2019 in Diretta : arriva il raddoppio dei giallorossi - sull’asse Zaniolo-Dzeko : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Viska va DIRETTAmente in porta: alto. 65′ Ammonito Juan Jesus, che commette fallo al limite dell’area. Un’ingenuità del centrale difensivo che sbraccia sul neoentrato Crivelli in maniera irregolare. 64′ Sostituzione anche nel Basaksehir: out Arda Turan, in Crivelli. 64′ Primo cambio in casa Roma: fuori Pastore, dentro Pellegrini 62′ GUNOK SALVA ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 1-0 - Europa League 2019 in Diretta : si riparte dopo l’intervallo - Dzeko e compagni alla caccia del raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ GOL ANNULATO A Dzeko! Fuorigioco del bosniaco, che aveva corretto il tap-in maldestro di Zaniolo. 54′ Confusione al centro dell’area giallorossa: rinvio a campanile di Diawara, uscita errata di Pau Lopez. Per fortuna l’assistente ravvisa un offside riconsegnando la palla alla compagine capitolina. 53′ Incomprensione tra Fazio e Pau Lopez, altro angolo per gli ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 1-0 - Europa League 2019 in Diretta : l’autogol di Caiçara manda i giallorossi in vantaggio all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In una partita non bella e resa un po’ più viva soltanto dalle accelerazioni di Zaniolo e Pastore, la Roma riesce comunque ad essere in vantaggio per 1-0 all’intervallo grazie all’autogol di Caiçara. 45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO. 45′ Azione tambureggiante di Kluivert, che però termina la sua corsa sul fondo. Ci sarebbe il calcio d’angolo, ma l’arbitro ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 1-0 - Europa League 2019 in Diretta : l’autogol di Caiçara manda avanti i giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ ROMA IN VANTAGGIO! L’autogol di Caiçara, sul cross di Spinazzola, premia in maniera generosa i giallorossi che si portano così sull’1-o. 41′ Kluivert intato non riesce a trovare l’appuntamento con il pallone per provare a battere a rete. 39′ PASTORE VICINISSIMO AL GOL! L’argentino si libera al limite dell’area scagliando un tiro potente, ma ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 0-0 - Europa League 2019 in Diretta : Dzeko poco servito. Non si spezza l’equilibrio all’Olimpico. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ PROVVIDENZIALE PAU LOPEZ! Grande uscita di testa del portiere giallorosso sulla palla in verticale per Gulbrandsen, che viene anticipato. 32′ Gran recupero difensivo anche di Clichy dall’altra parte del campo, poi ripartenza del francese che subisce fallo da Zaniolo. 31′ Tentativo di imbucata di Tekdemir, Juan Jesus legge il passaggio proteggendo l’uscita ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 0-0 - Europa League 2019 in Diretta : inizia la sfida all’Olimpico! Giallorossi a caccia del primo successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Non si è ancora acceso Dzeko, che per il momento è ingabbiato nella trappola dei centrali difensivi ospiti. 11′ Non ha fretta nel far girare il pallone il Basaksehir, che in queste prime battute bada a controllare il ritmo della gara tenendolo basso. 10′ Subisce fallo anche Juan Jesus in uno scontro aereo con Gulbrandsen. Il possesso torna ancora fra i piedi dei giocatori ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 0-0 calcio - Europa League 2019 in Diretta : Dzeko e Pastore titolari - sfida da vincere all’Olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Dzeko continuerà la sua striscia di gol all’Olimpico passando dalla Serie A all’Europa League? 20.45 Le squadre ultimano il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi per le ultime indicazioni, prima di scendere effettivamente in campo. 20.40 C’è grande curiosità per vedere l’Istanbul Basaksehir all’opera sul palcoscenico europeo. Sicuramente Clichy e ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir calcio - Europa League 2019 in Diretta : Dzeko guida i giallorossi nell’esordio europeo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Manca mezz’ora esatta all’inizio della gara, le squadre sono in campo per la fase di riscaldamento. 19.55 Arrivano le formazioni ufficiali delle due squadre che saranno protagoniste, dalle 21, sul prato dell’Olimpico: Roma (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko All.: Paulo Fonseca Istanbul ...

