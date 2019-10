Diabete e malattia renale | nuove armi terapeutiche abbassano la glicemia e diminuiscono

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) In occasione del primo convegno nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e Società Italiana di Diabetologia (SID), “Presente e Futuro dell’Approccio Integrato Nefro-Diabetologico allaDiabetica (MRD)”, realizzato nell’ambito del 60° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN), in corso in questi giorni a Rimini è stato presentato il paper “Storia naturale dellanei soggetti cone sul trattamento dell’ipernei soggetti condi tipo 2 e insufficienza”. Il documento messo a punto dal gruppo di lavoro intrasocietario SIN/SID è stato pubblicato in parallelo in lingua inglese sulle due riviste scientifiche internazionali 1 Journal of Nephrology (IF 3.698) e 2 Nutrition Metabolism & Cardiovascular Disease (IF 3.340). “Il documento appena pubblicato sulle riviste delle due Società Scientifiche – dichiara ...

