Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Laè l'unica squadra di Serie A che è riuscita a conquistare tre punti in questa seconda giornata di Champions League, la quale è stata invece contraddistinta dalle sconfitte di Inter e Atalanta e dal pareggio esterno del Napoli. In merito alla, a Sky Sport ha parlato ieri la storica bandiera bianconera, attualmente commentatore televisivo per l'emittente satellitare: si parla di Alex Del, che ci ha tenuto a complimentarsi per lo stato attuale di forma dei ragazzi di Sarri. Secondo l'ex capitanoJuve, attualmente i bianconeri 'si trovano in unideale per affrontare l'Inter'....

fra_lan : @juventibus 25/03/2012 Juventus-Inter 2-0 Caceres Del Piero (Lui non sbaglia!!!!!!!!!!!!) #jvtbmemories - lucacimini82 : Del Piero: 'Juventus nelle condizioni migliori per quello che è il momento della stagione' - domenicopetril3 : @alei1004 @elisea1976 Capitano è Del Piero certamente non parrucchino -