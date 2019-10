Def | Di Maio | ‘se aumenta Iva viene meno senso governo’

Def : Zingaretti - ‘su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero - tutti contenti’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Lo stop all’aumento dell’Iva è una vittoria di Di Maio e Renzi? “Non è vero. L’Iva per fortuna non aumenta e siamo tutti contenti per questo. Anche perchè per colpa di Salvini abbiamo ereditato 23 miliardi di euro”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3. L'articolo Def: Zingaretti, ‘su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero, tutti contenti’ sembra essere il primo su ...

La lunga notte delle liti sul Def I timori su Renzi e Di Maio : «Così facciamo poca strada» : Il premier Conte e Franceschini vedono il leader di Italia Viva e quello dei 5 Stelle come possibili guastatori. La lite sul cuneo fiscale tra Marattin e Misiani. Il sospiro di sollievo finale della Bellanova: «Sventato l’aumento selettivo dell’Iva, è una vittoria per tutti»

Di Maio : nel Def misure per le famiglie : 9.44 Nel Def"non c'è solo la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia" sull' Iva."Ci sono misure per le famiglie che fanno figli,il Family act con l'assegno unico per famiglie e gli asili nido gratuiti e che sarà nella legge di Bilancio",insieme al taglio del cuneo fiscale. Lo ha detto Di Maio ad Agorà. Nel Def,ha aggiunto, ci sono anche "più soldi per investimenti nell'Università e ricerca"."E'giusto far votare 16enni" "Con Franceschini ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** (2) : (AdnKronos) – Ok a uno stop a 360 gradi, ma il presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di fornire risposte concrete, perché se i soldi per non far scattare le clausole di salvaguardia sono stati trovati, c’è bisogno di uno sforzo in più per individuare le risorse necessarie a realizzare le prime misure targate Conte bis.Pronta la risposta del M5S, con Di Maio che sul tavolo è pronto a calare l’asso di un software che ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...

Def - vertice di governo senza esito : da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Def - vertice di governo senza esito : da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri sull'Iva : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Di Maio : fuori dal Deficit gli investimenti verdi : Nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte vola a Bruxelles per perorare la causa dell’Italia e spazi di manovra più