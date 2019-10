Dazi | salvo il vino italiano | non il francese  Trump usa le tariffe per dividere - La

Fonte : corriere

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sull’olio Roma viene «esentata», Madrid no: si tratta di un quadro a macchia di leopardo. Dietro la scelta lobby potenti e una strategia Usa più ampia

MaristinaG : RT @Corriere: Dazi Usa, salvo il vino italiano, non quello francese. Così Trump usa le tariffe per di... - Corriere : Dazi Usa, salvo il vino italiano, non quello francese. Così Trump usa le tariffe per di... - Galanino : DAZI Tassa del 25% su parmigiano, pecorino, prosciutto e provolone. Salvo il prosecco. Oramai s'erano abbuffati. -