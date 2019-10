Dazi | Prandini | “Bene l’ok del Governo agli aiuti proposti da Coldiretti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) E’ positivo l’accoglimento da parte deldella richiesta della Coldiretti di attivarecompensativi per azzerare l’effetto deiamericani su alcuni prodotti agroalimentari Made in Italy. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettorein riferimento alla nuova black list del Dipartimento del Commercio statunitense (USTR) in pubblicazione sul Registro Federale che entrerà in vigore il 18 ottobre, che colpisce condel 25% il Made in Italy sulle tavole statunitensi, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano ma anche altri prodotti lattiero caseari, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori. “E’ importante intervenire subito con risorse adeguate per sostenere le imprese colpite daied evitare la perdita di competitività sul mercato americano a vantaggio dei Paesi concorrenti” ha conclusonel sottolineare che “ora è anche necessario ...

coldiretti : Dazi #Trump, Coldiretti: colpito mezzo miliardo di export alimentare. Il Presidente Coldiretti Ettore Prandini: ora… - EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Dazi: Prandini (Coldiretti), ora sostegni a settori colpiti - Rizzellipasta : 'Dazi: Prandini (Coldiretti), ora sostegni a settori colpiti' -