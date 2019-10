Dazi | la mannaia degli Usa su Parmigiano | pecorino | prosciutto e provolone | tariffa del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Salvi il prosecco e l’olio di oliva, ma giù all’inferno deireggiano,. Lacommerciale Usa si abbatte sul Made in Italy, colpendo con unadel 25% su prodotti di eccellenza. La conferma – dopo l’annuncio del Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo – è arrivata dalla lista dei prodotti pubblicata dalle autorità americane dopo il via libera del Wto agli Stati Uniti. Idovrebbero scattare dal 18 ottobre. Nell’elenco figurano anche il whisky scozzese, i vini francesi, l’Emmental svizzero e la groviera.del 10% sugli aerei commerciali. “Iscatteranno il 18 ottobre”, ha confermato il responsabile Usa per il commercio Robert Lightizer, aggiungendo che l’amministrazione Trump auspica di trattare con l’Unione europea per risolvere i nodi sul tavolo. Gli Usa inoltre hanno ...

