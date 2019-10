Dazi | la decisione del Wto rende felice solo Trump e il suo tornaconto personale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) di Andreina Fidanza Ha esultato come se i suoi New York Yankees si fossero aggiudicati per la 28esima volta nella storia il titolo delle World Series. Donald, a seguito delladell’organizzazione mondiale del commercio (Wto) che ha stabilito che gli Usa potranno imporreai prodotti europei per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus, ha evidenziato che i 7,5 miliardi di dollari (equivalenti a 6,8 miliardi di euro) di compensazione siano stati una vittoria di tutta l’America nei confronti del mondo intero (“it was a big win for the United States”), esclamando a pieni polmoni: not bad. Affermazioni, durante la conferenza stampa nella East Room della Casa Bianca, che si sono scontrate con la risposta immediata dei mercati finanziari, che da Londra a Milano passando per New York hanno letteralmente rifiutato lapresa ...

