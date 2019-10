Dazi | Gualtieri | ‘pesano su alcuni prodotti | lavoreremo con determinazione per evitarli’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – IUsa contro l’Ue che sono stati approvati ieri “avranno un impatto negativo suche l’Italia esporta con successo.conper evitarlo”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Robertoa Piazza Pulita su La7. “Penso che con un lavoro serio e l’impegno dell’Ue” si potrà trovare una soluzione “visto che Italia è colpita per una vicenda che non la riguarda”: “crediamo avere molte ragioni”, sottolinea il ministro che invita anche “alla prudenza” visto che sulle vicende legate alle tensioni commerciali abbiamo assistito anche “a colpi di scena”.L'articolo, ‘pesano suconper evitarli’ CalcioWeb.

NicolaPorro : Gualtieri al Corriere non spiega come rimedia 7 miliardi dalla lotta all’evasione, ma tanto è tutta colpa di Salvin… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. #Tasse, tasse, tasse. Cosa dice… - carseri : RT @PiazzapulitaLA7: Dazi Usa, Roberto Gualtieri: 'Negativi per i prodotti che l'Italia esporta con successo' -