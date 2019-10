Dazi | Giavi Consorzio Prosecco | bene esclusione dalla black list

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Treviso, 3 ott. (AdnKronos) – “Nellaa pubblicata dal ministero Usa sui prodotti soggetti ailè escluso. Sono inclusi invece vini francesi, tedeschi, spagnoli e della Gran Bretagna, ma non effervescenti, e quindi anche lo Champagne è escluso. Eravamo molto preoccupati, perchè l’imposizione del 25 p.c. sarebbe stata molto pesante per noi”. Così all’Adnkronos il direttore deldelDoc Lucaspiega l’e deiUsa di quello che è ormai il vino italiano più famoso e più venduto nel mondo.“Anche perchè per il, il mercato Usa è il secondo mercato nel mondo per esportazioni con un 25 % del totale – sottolinea – quindi, da parte di tutti i produttori si è tirato un sospiro di sollievo. Per questa volta ci è andata, e speriamo che laa non cambi, ...

