Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) I rumors arrivano da “El Gol Digital”. Secondo la testata on line, inè cresciuto l’interesse per José Mariail calciatore del Napoli, probabilmente uno dei miglior acquisti della storia del club per rapporto qualità prezzo. A febbraio l’esterno d’attacco compirà 33 anni. È alla settima stagione a Napoli. Potrebbe anche seguire le orme di Raul Albiol che è tornato nel suo Paese e adesso gioca nel Villarreal. Ha il contratto in scadenza e il rientro in patria è una delle opzioni. Sarebbero due i club interessati a: l’, dove Lemar continua a non convincere, e il: anche il club andaluso ha avuto una delusione, Rony Lopes, l’anno prossimo potrebbe perdere Nolito. L'articolosuilNapolista.

Martyiyna : RT @FormulaHumor: Vettel podría dejar Ferrari a final de esta temporada y Fernando Alonso ya suena para el puesto TRAD: Vettel potrebbe la… - napolista : Dalla Spagna: Atletico Madrid e Siviglia su Callejon Ha il contratto in scadenza e a fine anno potrebbe anche segu… - CalcioPillole : #Parma, Riccardo #Gagliolo convocato dalla #Svezia. Il difensore ligure ha origini svedesi, per via della madre. Pa… -