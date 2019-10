Cucchi | l’ultima lettera di Stefano la sera prima di morire | “Puoi fare qualcosa per me?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’ultimo appello, ladi, scritto in una. Firmato. “Volevo sapere se poteviper me, per favore rispondimi“. Nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, dove si svolge il processobis, è stato l’avvocato della famiglia del geometra romano, Fabio Anselmo, a mostrare la missiva che il ragioniere romano scrisse il giornodi perdere la vita. Unaindirizzata a Francesco, operatore del Ceis, la sua comunità terapeutica: “La grafia è quella di una persona fortemente sofferente. Noi ne siamo entrati in possesso in modo rocambolesco”, ha ricordato lo stesso Anselmo in Aula al processo. E ancora: “Si è sostenuto chenon avesse voglia di vivere, ma non era così. E questane è una prova”. Perché, ha ricordato l’avvocato della famiglia, fu scritta ladel 21 ...

