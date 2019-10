Crisi Rai | soccorso del governo con l?ok al piano industriale

Il nuovo trailer di The Flash 6 annuncia la Crisi imminente e mostra Tom Wells in versione villain? : L'8 ottobre si avvicina a grandi passi e con esso anche The Flash 6 che, proprio in queste ore, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer. La serie con Grant Gustin si prepara ad affrontare le conseguenze del finale della quinta stagione ma non ci sarà molto tempo per le lacrime per la crisi è vicina e la scomparsa di Barry anticiperà di cinque anni: "Qual è la prima cosa che faremo per fermare tutto questo?" - chiede Iris - mentre suo marito ...

Carlo Freccero : "Rai 2 in Crisi? Ne riparleremo a novembre!" : Ci sono dei nodi al pettine da risolvere per Carlo Freccero che si appresta a terminare il suo secondo mandato da direttore di Rai 2 il prossimo 28 novembre, giorno in cui lascerà le chiavi al suo successore. Prima di quella data però ci dovrà fare il bilancio di una partenza di stagione 2019/20 che non si può ritenere rosa e fiori sul fronte degli ascolti poco sorridenti e per una disamina di quanto sta succedendo, un'intervista concessa al ...

Carlo Freccero : “La mia RaiDue non è in Crisi : da Fazio mi aspetto l’8% e arriveranno novità importanti. Beppe Grillo? Non ho sentito lui né Salvini” : L’appuntamento alle 18 viene anticipato di un’ora, tra una riunione e l’altra Carlo Freccero risponde a tutte le nostre domande. Non si tira indietro, ha il tono sicuro di chi ne ha viste tante e la consapevolezza che il cambiamento in tv richiede tempo. “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. ...

Il fan remake di Dino Crisis in azione nel primo gameplay trailer : Negli ultimi tempi abbiamo seguito da vicino l'evolversi del fan remake di Dino Crisis realizzato con Unreal Engine 4. E ora, finalmente, siamo in grado di ammirare il primo gameplay trailer di questo interessante progetto.Il team che sta lavorando a questo remake si chiama "team Arklay". Il gioco utilizzerà una prospettiva in terza persona e promette di essere simile a Resident Evil 2 remake. In altre parole, il team creerà nuovi ambienti 3D ...

Crisi di governo : tutti gli speciali di mercoledì 28 agosto su Rai - Mediaset e La7 : In occasione della forte Crisi istituzionale che ha colpito il governo italiano nel mese di agosto, non smettono di andare in onda degli speciali televisivi dedicati all’approfondimento sul tema politico: su Rai1 va in onda I giorni della Crisi, a cura della redazione del TG1 dalle 21.25 in poi, mentre Mediaset risponde con uno speciale di Stasera Italia dedicato esclusivamente alla Crisi di governo trasmesso dalle 21.30. La7 propone ...

IL PROFESSOR CENERENTOLO NON VA IN ONDA/ Su Rai 1 speciale sulla Crisi di Governo : Il PROFESSOR CENERENTOLO in ONDA il 20 agosto alle ore 21.25 su Rai 1. Il film è stato diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Crisi di governo - l’ad Rai Fabrizio Salini scrive ai direttori di reti e tg : “Massimo rigore su equilibrio - trasparenza - imparzialità” : “In considerazione del quadro politico che si è delineato vi invito al massimo rigore nel rispetto dei principi di equilibrio, trasparenza, obiettività ed imparzialità in ogni genere della nostra programmazione”. Lo sottolinea l’ad Rai Fabrizio Salini in una lettera inviata – secondo quanto si apprende – ai direttori di rete e testata, alla quale allega la comunicazione dell’Agcom sul rispetto del pluralismo anche in ...