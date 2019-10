Crash Team Racing | Nitro-Fueled sta per ricevere lo spaventoso Gran Premio Caccia ai

Sta per iniziare il Campionato nazionale PlayStation di ESL Italia dedicato a Rainbow Six : Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled : ESL Italia annuncia il Campionato nazionale PlayStation, per dare ai giocatori di PlayStation 4 la possibilità di competere nel primo Campionato nazionale per console dedicato a Tom Clancy's Rainbow Six: Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled.ESL Italia eleva la competizione su console a un livello mai visto sino ad ora nel nostro Paese, grazie all'accordo di collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia che permetterà ai possessori ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled vedrà l'arrivo di Spyro grazie al nuovo Grand Prix : Un nuovo Grand Prix è all'orizzonte per Crash Team Racing Nitro-Fueled e questa volta è incentrato su Spyro the Dragon e sui suoi amici. Insieme a un circuito a tema Spyro, ci saranno sfide anche per sbloccarlo. Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer.Altre sfide saranno pubblicate in modo da guadagnare nuovi oggetti di personalizzazione oltre che kart. Probabilmente saranno disponibili anche nuove skin (acquistabili con le Wumpa ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : le microtransazioni sono ora disponibili : Quando sono stati annunciati i dettagli dell'evento Grand Prix Back N. Time, Activision ha colto l'occasione per rivelare anche che le microtransazioni sarebbero state presto disponibili in Crash Team Racing Nitro-Fueled. Con la loro introduzione, i giocatori potranno acquistare pacchetti di Wumpa Coin, la valuta di gioco, piuttosto che giocare per molte ore per guadagnare abbastanza per alcuni oggetti nello store. L'annuncio ha avuto una ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled annuncia “Back N. Time” nel prossimo Grand Prix! : Il 2 agosto, Crash Team Racing Nitro-Fueled torna alla preistoria con l’uscita della seconda stagione gratuita di Grand Prix: Back N. Time. Sembra che Cortex abbia tenuto premuto il pulsante riavvolgi un po’ troppo a lungo, creando le versioni baby di Crash e Coco, due nuovi personaggi apparsi nel Pit Stop questa stagione! Ma non lasciatevi ingannare dai ciucci, Back-N. Time di Grand Prix dà anche la possibilità di sbloccare nel Pit Stop il kart ...