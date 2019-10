Coppa del Mondo di Rugby 2019 – La carica degli azzurri alla vigilia della sfida con il

Scacchi - Coppa del mondo 2019 : Radjabov e Liren in parità dopo le partite a tempo lungo della finale. Il campione si decide domani agli spareggi : La decima edizione della coppa del mondo 2019 di Scacchi si deciderà nell’ultima giornata riservata agli spareggi. A Khanty-Mansyisk (Russia) non sono bastate le quattro partite di finale a tempo lungo per decretare il nuovo campione del mondo tra il cinese Ding Liren, testa di serie numero 1 e atteso favorito della vigilia, e l’azero Teimour Radjabov (10) che invece è emerso come parziale sorpresa salendo di colpi partita dopo ...

Scacchi - Coppa del mondo 2019 : Radjabov e Liren in parità dopo le partite a tempo lungo. Il campione si decide domani agli spareggi : La decima edizione della coppa del mondo 2019 di Scacchi si deciderà nell’ultima giornata riservata agli spareggi. A Khanty-Mansyisk (Russia) non sono bastate le quattro partite a tempo lungo per decretare il nuovo campione del mondo tra il cinese Ding Liren, testa di serie numero 1 e atteso favorito della vigilia, e l’azero Teimour Radjabov (10) che invece è emerso come parziale sorpresa salendo di colpi partita dopo partita. Il ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Argentina - azzurri per il riscatto. Caccia alla prima vittoria : L’Italia vuole rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile non è incominciata nel miglior modo possibile per la nostra Nazionale che è incappata in due ko: prima l’esordio da brividi contro il Giappone padrone di casa che si è imposto con un netto 3-0, poi la battuta d’arresto contro gli USA infarcito di titolari anche se contro gli States si è lottato alla pari per larghi tratti ...

Sci alpino - i velocisti di Coppa del Mondo sullo Stelvio insieme alla squadra femminile di Coppa Europa : I velocisti son tornati in pista sullo Stelvio dal 2 ottobre. Con loro anche la squadra femminile di Coppa Europa discipline veloci Prima i test atletici di rito ad Olgiate Olona, poi il trasferimento sullo Stelvio a partire da ieri per tornare sugli sci dopo il lungo raduno di Ushuaia. È questo il programma dei velocisti italiani convocati dal direttore tecnico Alberto Ghidoni d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. ...

Salto con gli sci - la squadra di Coppa del Mondo femminile in raduno a Planica : tre le atlete convocate : raduno a Planica per la squadra femminile di Coppa del Mondo, appuntamento per il 3 ottobre Torna a radunarsi la squadra femminile di Coppa del Mondo, in vista del primo impegno stagionale previsto a Wisla (Pol), in data 23 ottobre. Per gli allenamenti, che prenderanno il via giovedì 3 ottobre a Planica (Slo), il direttore tecnico ha convocato i seguenti tre effettivi: Manuela Malsiner, Lara Malsiner ed Elena Runggaldier. Le atlete, in ...

Italia-Argentina - Coppa del Mondo volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming (4 ottobre) : Venerdì 4 ottobre (ore 05.30) si giocherà Italia-Argentina, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri, reduci dalle sconfitte contro Giappone e USA, torneranno in campo ad Fukuoka per affrontare l’Albiceleste che ha invece incamerato due successi nelle prime due uscite nel prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale ha dato dei segnali di vita contro gli States ma senza i big e con un assetto ...

Volley - Coppa del Mondo 2019. Italia : due sconfitte ampiamente previste ma l’obiettivo non è il risultato : Bastano le prime due partite a confermare quello che un po’ tutti pensavano e temevano: l’Italia non sarà protagonista nella lotta per la vittoria e forse neanche per il podio della Coppa del Mondo che ha vissuto le prime due giornate in Giappone. Gli azzurri non sono andati là per vincere anche se il risultato dell’Europeo, con l’uscita di scena mesta nei quarti contro una Francia all’ultima recita prima di due ...

Scacchi - Coppa del Mondo : Teimour Radjabov vince la terza partita della finale contro Ding Liren e riporta il punteggio in parità : Tutto da rifare nella finale per il primo posto della Coppa del Mondo di Scacchi che a Khanty-Mansiysk sta vivendo le sue fasi conclusive. Dopo essere stato battuto ieri dal cinese numero 1 del tabellone e terzo giocatore del Mondo Ding Liren l’azero Teimour Radjabov si è preso una grande rivincita sconfiggendo il rivale coi pezzi bianchi, così come aveva fatto ieri l’asiatico e che oggi ha giocato il gambetto Marshall della partita Spagnola, ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – O’Shea verso la sfida col Sudafrica : “è la gara della vita per molte persone che sono qui” : Venerdì mattina la sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e Sudafrica: le sensazioni del ct azzurro O’Shea dopo la scelta della formazione azzurra Mancano poco meno di due giorni alla terza partita dell’Italia nel Girone B alla Rugby World Cup 2019 contro il Sudafrica, match in calendario venerdì 4 ottobre alle 18.45 locali (11.45 italiane) che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 11.35. “Abbiamo parlato ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Katinka Hosszu guida la truppa magiara - Ilaria Cusinato si mette alla prova : Dopo le tre tappe di Tokyo (Giappone), Jinan (Cina) e Singapore, la Coppa del Mondo di Nuoto torna protagonista nella piscina di Budapest (Ungheria). La Duna Arena (4-6 ottobre) sarà teatro di sfide affascinanti con grandi interpreti che si contenderanno lo scettro nelle varie specialità. La selezione di casa, come è logico, sarà protagonista. Il gruppo guidato dalla lady di ferro Katinka Hosszu è pronto a monopolizzare la scena. Una squadra che ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Polonia e Brasile in testa - secondo ko per l’Italia : Polonia, Brasile ed Egitto sono in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile. I Campioni del Mondo hanno sconfitto il Giappone padrone di casa per 3-1, perdendo il terzo set ma poi chiudendo agevolmente grazie in particolar modo alla prestazione dell’opposto Bartosz Kurek, all’esordio dopo l’infortunio (15 punti con 3 muri e 4 aces per l’MVP degli ultimi Mondiali pronto a sbarcare a Monza). I ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile e Polonia in testa. Due sconfitte per l’Italia : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dal 1° al 15 ottobre, partecipanto 12 Nazionali provenienti da tutto il Pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 2 vittorie (6 punti) 2. Polonia 2 vittorie (6 punti) 3. Egitto 2 vittorie (6 punti) 4. Russia 2 vittorie (5 punti) 5. Argentina ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – O’Shea ha scelto la formazione azzurra per il Sudafrica : Conor O’Shea ha ufficializzato oggi il XV azzurro che venerdì sfiderà il Sudafrica in Coppa del Mondo di Rugby Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che venerdì alle 18.45 locali (11.45 italiane) affronterà il Sudafrica allo Shizuoka Stadium Ecopa nel match valido per la terza giornata del Gruppo B alla Rugby World Cup 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Argentina. Programma - orari e tv : Venerdì 4 Ottobre andrà in scena la terza partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley. Gli azzurri giocheranno contro l’Argentina, alle ore 5.30 italiane. L’inizio della competizione è stato tutt’altro incoraggiante visto il 3-0 subito per mano dei padroni di casa del Giappone. Sarà l’occasione giusta per Gianlorenzo Blengini per testare e provare la tenuta di alcuni giovani. Mancheranno alcuni big ...