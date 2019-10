Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sarà, deputato del Pd, il sostituto di, neoministro della Difesa, alparlamentare per la sicurezza della Repubblica che vigila sull’operato dei servizi segreti, che così è dial completo (cinque deputati e cinque senatori) dopo l’entrata in carica delesecutivo. Ai membri spettala nomina delpresidente, rappresentante dell’opposizione, in sostituzione proprio di. Ma l’arrivo didà all’opportunità di convocare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche ha autorizzato, ad agosto e a settembre, il ministro della Giustizia americano, William Barr, a interagire con i vertici dell’intelligence per ottenere informazioni sul professore maltese dell’università Link Campus coinvolto nello scandalo ...

RobertoSignore7 : RT @EnricoBorghi1: È un onore servire il Paese in una tematica così importante e delicata. Farò del mio meglio. - erregi69 : Copasir, Enrico Borghi (Pd) nuovo membro al posto di Lorenzo Guerini. Adesso il Comitato può convocare Conte sui co… - LucillaMiss : RT @fattoquotidiano: Copasir, Enrico Borghi (Pd) nuovo membro al posto di Lorenzo Guerini. Adesso il Comitato può convocare Conte sui conta… -