Copa Libertadores | termina in parità il derby tra Gremio e Flamengo | spettacolo in campo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Finisce 1-1 brasiliano valido come semifinale di andata della. A Porto Alegre sono gli ospiti a passare in vantaggio al 69° con un colpo di testa vincente di Bruno Henrique. Il non molla e all'88° Pepe pareggia deviando in rete un cross dalla destra di Everton. Risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno a Rio de Janeiro in casa del previsto per il 24 settembre. Nell'altra semifinale altro, questa volta argentino, con il River Plate che ieri si è imposto per 2-0 sul Boca Juniors di De Rossi, assente nel match d'andata del Monumental.

