Contributi figurativi 2019 | quali sono e come usarli per la pensione anticipata

(Di giovedì 3 ottobre 2019): tipologie e utilizzo ai fini della. Vi siete mai chiesti se le interruzioni temporanee durante il rapporto di lavoro,ad esempio la malattia, l’infortunio, piuttosto che i periodi di disoccupazione NASpI,coperti da contribuzione? La domanda è piuttosto lecita visto che un mancato accreditovo allontana inesorabilmente la, incidendo anche sul montantevo, e dunque sull’assegno pensionistico mensile che si andrà a percepire. Ebbene, la risposta ai tuoi dubbi si chiama “contribuzione figurativa”: si tratta di periodi nei, nonostante non si abbia prestato la propria attività lavorativa per vari motivi, si ha comunque diritto alla copertura previdenziale. A questo punto è lecito chiedersi chi riconosce i? Certamente non il datore di lavoro, bensì l’INPS che si fa carico di ...

