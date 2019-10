Contratti | Fit | ‘al via tavolo rinnovo ccnl Logistica | sia moderno e contro dumping’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Si è avviato oggi ilnegoziale per ildel contratto collettivo dei lavoratori della, trasporto merci e spedizione”. A darne notizia è Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl. “La presenza aldi trattativa di tutte le parti coinvolte fa ben sperare”, dichiara Pellecchia. Si tratta di un comparto importante per l’economia italiana, spiega, “anche a causa del forte sviluppo del commercio online”. Come Fit-Cisl, precisa il segretario generale, “lavoriamo insieme agli altri con l’obiettivo di rendere ilpiù, al passo con i tempi per cogliere le sfide dell’innovazione e della digitalizzazione ma anche per continuare la lottail dumping sociale operato dalle letterbox companies, le aziende con residenze fiscali fittizie ...

