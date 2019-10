Conte : «Dazi - guerra che preoccupa. Con stop all'Iva scongiurati rincari da 542 euro a famiglia» : «Faremo di tutto per limitare i danni» dei dazi Usa sul Made in Italy, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Assemblea di Assolombarda alla Scala, rassicurando...

Dazi - Conte confida in Trump : il precedente dell’esenzione sul petrolio iraniano : L'Italia è stata tra gli otto Paesi che da novembre a maggio ha potuto importare petrolio da Teheran senza incorrere nella rappresaglia di Washington

Dazi Usa - Conte : “Faremo di tutto per limitare i danni”. La ministra Bellanova : “L’Italia non può pagare per responsabilità che non ha” : Il giorno dopo l’annuncio dei Dazi americani in arrivo sui prodotti europei a partire dal 18 ottobre per 7,5 miliardi di dollari, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a ribadire l’impegno del governo italiano per far cambiare idea all’amministrazione Trump, almeno per quanto riguarda i prodotti italiani. “Faremo i tutto per limitare i danni“, ha detto il premier all’Assemblea di Assolombarda alla Scala. ...

Dazi USA del 25% sul made in Italy. Conte : "Problema serio" : I Dazi americani "sono un problema molto serio" per l’Italia dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel video in alto. Gli Usa hanno diffuso la lista dei prodotti agroalimentari italiani colpiti dai Dazi decisi dall’amministrazione Trump. Su questi prodotti, con il benestare dell’Organizzazione mondiale del commercio, si abbatterà una tariffa del 25%. WTO: via libera ai ...

Conte : dazi - confidiamo in attenzione Usa : 18.26 Il problema dei dazi con gli Usa è "molto serio", ma "confidiamo di poter ricevere attenzione dal nostro tradizionale alleato su quelle che sono alcune nostre produzioni strategiche". Così il premier Conte sulla decisione del Wto di dare il via libera agli Usa all'imposizione dei dazi ai Paesi Ue. Poi torna a rassicurare sull'Iva: "Non ci sarà alcun aggravio", quindi "non facciamo polemiche inutili. Stiamo lavorando per simulare gli ...

Dazi - la Iena consegna il parmigiano a Pompeo. La reazione di Conte : “Così non si difende il made in Italy - mi lasci fare il mio lavoro” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha da poco stretto la mano a Mike Pompeo, a Palazzo Chigi, quando la giornalista de Le Iene Alice Martinelli si avvicina ai due e consegna un pezzo di parmigiano al segretario di Stato americano, col riferimento esplicito alle conseguenze di eventuali Dazi applicati dagli Stati Uniti al nostro export. Mentre Pompeo accetta il “regalo”, Conte non sembra gradire il blitz della Iena: ...

Mike Pompeo incontra Conte a Roma : dazi sui prodotti Ue e dossier libico i temi principali. E Washington chiede il distacco dalla Cina : dazi. È questo il tema che interessa maggiormente il governo italiano e che è stato affrontato in occasione della visita Romana del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha incontrato martedì il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre mercoledì è in programma il meeting con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’esecutivo vuole assolutamente evitare, o almeno ...

La Iena consegna a Pompeo una forma di parmigiano per protestare sui Dazi. Conte infastidito : Ha fatto irruzione durante l’incontro tra il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il premier Giuseppe Conte. La protagonista è Alice Martinelli, giornalista de Le Iene, che ha consegnato a Pompeo un pezzo di parmigiano in aperta polemica sui Dazi. La Contestazione è avvenuta in sala dei Galeoni. Il premier, visibilmente turbato, ha detto alla giornalista che tentava di spiegare il suo gesto: “Lei ...

Dazi Usa - Di Maio : “Trump mi ha tirato le orecchie? Mai. Amicizia tra Conte e Stati Uniti ci aiuterà a superare il problema” : “Donald Trump mi ha tirato le orecchie per l’apertura alla Cina? Mai. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, siamo un Paese Nato e facciamo parte dell’Unione europea. Detto ciò, abbiamo il diritto di trovare nuovi sbocchi per il nostro export. E quali sono i Paesi in crescita? Cina e India, che hanno voglia di made in Italy”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, su La7, il ministro degli Esteri, Luigi ...

Dazi Usa all’Ue - atteso il verdetto Wto per gli aiuti all’Airbus. Allarme per il made in Italy - Conte intensifica dialogo con la Casa Bianca : Li aveva annunciati per la prima volta in campagna elettorale, ma in molti hanno creduto si trattasse solo di proclami e che Donald Trump non sarebbe andato fino in fondo. Invece la guerra commerciale sui Dazi, le imposte doganali che paga il Paese (o il produttore) che esporta un bene o servizio in un altro Paese, si è inasprita sempre di più. Dopo la Cina, gli Usa hanno chiesto il conto anche all’Europa e la sentenza della Organizzazione ...