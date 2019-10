Conte chiede agli industriali un patto per l'italia. Bonomi apre : "Lavoriamo insieme" : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto all'assemblea di Assolombarda aprendo a un patto con gli inustriali, promettendo discontinuità con il passato, una riduzione delle tasse, un rilancio dell'edilizia e l'abbattimento dei tempi della giustizia. "Le nostre porte sono aperte", ha detto il premier. "Abbiamo dato la nostra disponibilità", ha risposto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, "cerchiamo di lavorare insieme". Toni ...

Mike Pompeo incontra Conte a Roma : dazi sui prodotti Ue e dossier libico i temi principali. E Washington chiede il distacco dalla Cina : dazi. È questo il tema che interessa maggiormente il governo italiano e che è stato affrontato in occasione della visita Romana del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha incontrato martedì il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre mercoledì è in programma il meeting con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’esecutivo vuole assolutamente evitare, o almeno ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...

Migranti - Conte : “Salvini critica l’accordo? Non si può negare passo avanti”. E torna a chiedere chiarimenti su rapporti Russia-Lega : L’accordo sui Migranti siglato a Malta nei giorni scorsi, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “è storico”. E anche se per Matteo Salvini “è una fregatura”, “ritenere che questo non sia un passo avanti, non penso sia sostenibile”. “Rispetto le opinioni di tutti”, ha detto parlando a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, “però vorrei rimarcare che ...

Conte ad Atreju : "Lega isolata. Chiederò un patto con il mondo produttivo per l'ambiente" : Matteo Salvini? È isolato nell'Ue, persino Orban non lo ha seguito. Matteo Renzi? Non è un Demolition man, anche se avrebbe gradito che l'ex segretario dem gli avesse comunicato l'intenzione di lasciare il Pd prima che nascesse il governo. Dopo un primo 'assaggio' a una festa di partito, con l'intervento giovedì sera al raduno di Mdp-Articolo1, Giuseppe Conte ha debuttato davanti a una platea dell'opposizione parlando ad Atreju, la convention ...

Conte a Di Battista : «Mi fido del Pd - governo sostenibile. Salvini? Gli chiedevo cortesie» : Stoccate ferine alla Lega, dialogo ecumenico con tutti gli altri, toni rassicuranti per dire, giorno in cui Matteo Renzi formalizza la nascita dei suoi gruppi, che il governo terrà. Il...

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Ambiente - Conte : “Chiederemo a Ue lo scomputo degli investimenti verdi da calcolo deficit” : “Europa, Mezzogiorno e Ambiente sono opportunità essenziali da cogliere all’interno di una nuova stagione riformatrice che ho l’onere e l’onore di avviare come presidente del Consiglio. Non si tratta di questioni separate l’una dall’altra”. Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari. “Le parole economia ed ecologia hanno una radice etimologica comune di origine greca, oikos appunto, che ci richiama ...

Conte : Paese solido - non chiede favori Ue : 17.11 "Siamo un Paese economicamente solido", in Europa "l'Italia non deve chiedere favori". Così il premier Conte, a margine della sua visita ad Accumoli, nelle zone terremotate. "Siamo qui per prospettare soluzioni concrete. Questa non è una passerella", sottolinea poi Conte al termine dell' incontro con i sindaci del cratere del terremoto del 2016. Per la ricostruzione, afferma, "occorreranno degli anni. In questo momento dobbiamo ...

Sottosegretari - ancora braccio di ferro. Conte chiede di chiudere entro oggi : La maggioranza resta alle prese con il caso Sottosegretari. Si dovrebbe chiudere entro oggi ma il prolungarsi delle trattative ha fatto scattare l'allarme a palazzo Chigi che punta al completamento della squadra di governo per stringere su diversi dossier, a partire da quello della legge di bilancio. E' un caos, sottolinea un ministro, che rischia di dare linfa alla propaganda salviniana. E infatti il leader della Lega chiama in causa ...

L'addio di Richetti : "Il Conte bis è davvero troppo". Ma il Pd gli chiede un maxi assegno : Ha lasciato alcune questioni in sospeso l’addio di Matteo Richetti al Pd. E i suoi ormai ex compagni di partito modenesi sono pronti a chiedergli il conto. Il senatore passato al Gruppo Misto il giorno della fiducia al governo Conte bis, scrive Repubblica, avrebbe un debito con il Pd di Modena di circa 150mila euro. Una cifra, questa, che comprende la somma che i candidati locali si impegnano a versare alla federazione in caso di elezione ...

Governo ancora senza 42 sottosegretari : Conte chiede di accelerare sulle nomine : Continua il braccio di ferro tra M5s e Pd - ma anche interno alle forze di maggioranza -, per la nascita del nuovo esecutivo. LeU ha già un nome, ma chiede una casella in più. La soluzione deve essere sul tavolo del premier entro il Cdm delle 15 o al massimo entro venerdì, come auspica il Quirinale

A Bruxelles Conte chiede ancora tempo sui conti : Con la pochette bianca nel taschino a segnare il nuovo corso, oggi Giuseppe Conte porta in dote a Bruxelles il nuovo governo M5s-Pd: missione compiuta. Il resto è una sfilza di incontri e complimenti, congratulazioni e pacche sulla spalla. Finiti nel buco nero del passato, i tempi in cui Conte era premier del governo gialloverde, quello che ogni giorno faceva a pugni con l’Ue o per via di Matteo Salvini oppure per colpa di Luigi Di ...