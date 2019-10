Conte chiarirà sugli incontri segreti con il ministro Usa

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nessuna preoccupazione da parte del presidente del Consiglio Giusepperispetto alla vicenda dell’attorney general americano William Barr e dell’intelligence italiana. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al presidentenon risulta alcuna anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi. Le stesse fonti fanno sapere che, prima di esprimersi pubblicamente sulla vicenda, si riserva di riferire al Copasir per correttezza istituzionale.Arriva in serata la risposta di Palazzo Chigi al pressing di Matteo Salvini. Fino a quaranta giorni fa, uno era presidente del Consiglio, l’altrodell’Interno. Non si amavano, ma nemmeno si detestavano. Poi la crisi ferragostana e la nascita del governo giallorosso li ha definitivamente allontanati. Mettendoli l’uno contro l’altro. Ecco allora che l’offensiva ...

