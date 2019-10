Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L'aver attribuito all'imprenditore Alfredo Romeo, in un rapporto del Noe consegnato alla procura di Roma il 9 gennaio 2017, la'...l'ultima volta che l'ho incontrato' (in realta' pronunciata dal parlamentare Italo Bocchino), fu "unsicuramente, presumibilmente dovuto a una omessa correzione dell'informativa al momento della sua ultima stesura a meno di non voler attribuire all'imputato comportamenti del tutto illogici e anzi 'schizofrenici'". Con questa motivazione, il gup Clementina Forleo ha scagionato l'ex maggiore del Noe Gianpaolodalla principale accusa di falso nell'ambito del procedimento.Per i magistrati della procura di Roma,avrebbe appositamente redatto un'informativa "alterata" perche' il suo obiettivo era "arrestare" il padre dell'ex premier. Quella- aveva scritto in quella informativa l'allora ...

ilfogliettone : Consip, errore involontario Scafarto su frase Renzi - -