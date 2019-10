Comunicato stampa CS Codici su rifiuti Roma

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019)– Tempo scaduto. La situazioneha raggiunto ormai il punto di non ritorno e, secondo l’Associazione, dal Campidoglio deve arrivare un atto forte per fare uscire la capitale dal baratro in cui è sprofondata. Dopo la sonora bocciatura del servizio di igiene urbana da parte dei cittadini, registrata dall’Indagine sulla Qualità della vita e dei servizi pubblici realizzata dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali diCapitale presentata lunedì scorso proprio in Campidoglio, dopo le ennesime dimissioni dell’ennesimo consiglio di amministrazione di Ama, arriva ora l’allarme dell’Ordine dei Medici die provincia per il rischio di un’emergenza sanitaria. “Non sappiamo cosa altro debba succedere per spingere il Campidoglio ad affrontare seriamente la situazione – dichiara ...

Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 6: - Bocchinomaria : Comunicato del Cdr “La Stampa” - DigiTalkPR : Solidarietà ai giornalisti de La Stampa dai colleghi Gedi Gnn Riportiamo qui di seguito il comunicato sindacale rel… -