Come è finito Matrimonio a Prima Vista Italia 4? Si lavora già alla quinta edizione

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Due divorzi e un sì per il finale di4 che è andato in onda ieri sera su Real Time regalando al pubblico conferme a tutte le teorie fatte in queste settimane.sarebbe andata a finire lo abbiamo saputo sin dal primo momento ma mancava solo la conferma ufficiale arrivata ieri sera durante la puntata di ieri sera di questa quarta, e non ultima,del programma. Due sconosciuti decidono di sposarsi senza mai essersi visti messi insieme solo dscienza e dal parere degli esperti. L'esperimento incuriosisce sia chi partecipa sia chi guarda il programma da casa e gli ottimi ascolti ne sono sempre la conferma, ma4? I primi a dirsi no sono stati, confermando le scommesse della vigilia, Fulvio Amoruso, il trentaduenne di Castiglione della Pescaia, e Federica Majorano, trentenne di Arluno, in ...

redazioneiene : “Giovanna menava i bambini”. Dalla testimonianza del piccolo Giulio è partita l’inchiesta sull’asilo degli orrori.… - AnnaSpocchiossa : @zonaila @misscharmy @CorneliaHale94 @hooneymoony @dumurin @lastefy92 È finito come credevamo. Un po' ci avevo sper… - Cammurusu : RT @fabbricainter: non vorrei sbagliare ma in estate mi avevate detto che #vidal era finito come #nainggolan. Non avrà più continuità fisic… -