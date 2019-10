Colf e badanti 2020 | tassa anti evasione del governo | come funziona

Contributi Inps Colf e badanti - pagamento terzo trimestre entro il 10 ottobre : Fino a giovedì prossimo, 10 ottobre del 2019, i datori di lavoro possono mettersi in regola a livello previdenziale pagando i Contributi Inps di colf e badanti relativi al terzo trimestre del corrente anno. Ne dà notizia sul sito proprio l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale nell'elencare tutti i canali che sono attivi per effettuare il versamento....Continua a leggere

Colf e badanti - perché la "stretta" del Fisco fa paura alle famiglie : Si fa strada secondo varie indiscrezioni l'ipotesi (che per ora resta tale) di trasformare i nuclei familiari in sostituti...

Tasse su Colf e badanti - come cambiano e perché spaventano le famiglie : «Sarebbe intollerabile fare cassa a spese delle famiglie», dice Assindatcolf, respingendo l’ipotesi di trasformarle in sostituti d’imposta, dovendo cioè versare le Tasse per conto dei propri dipendenti. Cosa significa e cosa comporterebbe

Tasse su Colf e badanti - scoppia la rivolta delle famiglie : non siamo esattori Tracciabilità requisito per gli sgravi : Preoccupazione per la stretta sull’evasione fiscale per colf e badanti, Assindacolf protesta: «Non si può fare cassa a spese delle famiglie»

Colf e badanti : assunzione - comunicazioni obbligatorie e contributi : Colf e badanti regolarmente assunti hanno diritto a una serie di prestazioni Inps e all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per finanziare le prestazioni citate, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi trimestralmente, secondo importi fissi o legati alla retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente. Vediamo nel dettaglio cosa fare per assumere Colf e badanti e come versare ...

Salario minimo Colf e badanti : aumento costi famiglia - a quanto si arriva : Salario minimo colf e badanti: aumento costi famiglia, a quanto si arriva Il Salario minimo, fissato a 9 euro, è un punto fortemente caldeggiato dal Movimento 5 Stelle. Dopo essere stato tra gli obiettivi prioritari mancati a causa della caduta dell’esecutivo del governo giallo-verde, è entrato a far parte del programma di governo Conte bis sostenuto da M5S-Pd-Leu e da pochi giorni Italia Viva. Al punto 2 del programma infatti si ...

Nuovi controlli a tappeto della Guardia di Finanza : così Colf e badanti sono finite nei guai : Quattro milioni di euro di redditi percepiti non dichiarati e oltre 800mila euro di imposte evase. È quanto accertato dalla...