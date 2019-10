Cirque du Soleil | in Italia c’è Corteo | “Lo show racconta il funerale immaginario di un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Esistono due artisti circensi minuti come lillipuziani? Il regista di, lodelduarrivato inper la prima volta pochi giorni fa, li ha cercati ovunque. “Li ho trovati a Gerusalemme, dove si esibivano in un centro commerciale”,soddisfatto Daniele Finzi Pasca. L’ingaggio di Gerard e Valentina, un uomo e una donna dalle proporzioni perfette ma davvero piccoli nelle dimensioni, è avvenuto nel 2005, quandoè andato in scena a Montréal, sede della leggendaria compagnia di teatro circo che continua a incantare milioni di spettatori in tutto il mondo. Il tour europeo di, partito il 26 settembre a Torino per toccare Milano (Mediolanum Forum fino al 6 ottobre) e poi Bologna e Pesaro, coinvolge una cinquantina di artisti fra acrobati, ballerini, attori, musicisti, oltre a una cinquantina di tecnici. Il rapporto è uno a uno: perché la magia ...

