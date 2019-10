Ciclismo | si ritira a 36 anni il velocista Roberto Ferrari

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Una tappa del Giro d’Italia, il Memorial Pantani, il GP di Lugano e il Giro del Friuli. Palmares di tutto rispetto per colui che è diventato poi uno dei migliori “pesce pilota” al mondo.a 36ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo: dopo 13 stagioni da professionista il corridore della UAE Emirates non ha trovato un contratto di prestigio per la prossima stagione. Le sue parole a Brescia Oggi: “È ancora troppo presto per decidere il futuro. Devo ancora concludere la stagione con la Uae, poi mi guarderò attorno. Mi sarebbe piaciuto correre ancora un anno con una formazione World Tour, ma nessuno si è fatto avanti e allora meglio chiudere qui. Probabilmente si pensa che sia troppo vecchio. Correre per club Professional o Continental non mi interessa, non per presunzione, ma perché negli ultimi 9ho sempre corso per team che vanno ...

