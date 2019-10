Ciclismo – Samuele Manfredi | la forza di un guerriero! A 10 mesi dall’incidente lo

Ciclismo - come sta Samuele Manfredi? “Il destino non vincerà : tornerò quello di prima” : Samuele Manfredi parla a “La Gazzetta dello Sport” della sua riabilitazione dopo l’incidente subito alla fine dello scorso anno, dal quale si sta lentamente riprendendo. Ed ora punta a riprendersi anche un posto in gruppo, con calma, compiendo passo dopo passo per tornare un giorno alle corse in bici. Così il ciclista alla Rosea: “tornerò a correre in bici. Non ho paura della riabilitazione, ci vorrà il tempo che ci ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Clamorosa squalifica di Nils Eekhoff - Samuele Battistella è campione del mondo U23 : La squalifica per traino prolungato inflitta all’olandese Eekhoff permette a Battistella di laurearsi campione del mondo nella prova in liner U23 maschile Prima la delusione, poi la meritata gioia. Samuele Battistella vince la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra, balzando in testa grazie alla squalifica di Nils Eekhoff. La giuria ha deciso di ...