Ciclismo | gli italiani al momento senza contratto per il 2020

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Spero di tornare ad allenarmi al meglio a novembre” : La caduta ed il triste al Giro d’Italia, il rientro tentato al Giro del Delfinato e lo stop definitivo fino a fine stagione. Tom Dumoulin dovrà mettersi assolutamente alle spalle questo 2019 tutt’altro che positivo. L’olandese punta dritto al 2020: ha già firmato il nuovo contratto, correrà con gli olandesi della Jumbo-Visma. L’ex campione del mondo a cronometro dovrà assolutamente risolvere i problemi al ginocchio per ...

Ciclismo - Mads Pedersen in maglia iridata : quando torna in gara il Campione del Mondo? Appuntamento in Italia! : Mads Pedersen si è laureato Campione del Mondo domenica scorsa sconfiggendo il nostro Matteo Trentin e lo svizzero Kueng nella volata a tre che ha assegnato il titolo iridato nello Yorkshire. Il danese si è imposto in maniera inattesa, non era minimamente considerato alla vigilia della prova in linea e anche quando si è trovato davanti nel gruppo dei cinque attaccanti non sembrava in grado di piazzare la stoccata vincente. Il 23enne ha stupito ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia : un’edizione di lusso - al via anche Carapaz - Bernal e Roglic : I tre vincitori dei grandi giri al via al Giro dell’Emilia e Gp Bruno Beghelli: un’edizione 2019 di lusso Manca pochissimo per il Giro dell’Emilia ed il Gp Bruno Beghelli, in programma rispettivamente sabato e domenica. L’edizione 2019 delle due corse italiane sarà di lusso: al via ci saranno infatti i vincitori dei tre Grandi Giri di questa stagione. Carapaz, vincitore del Giro d’Italia, Bernal, vincitore del ...

Ciclismo - tutti gli Elite-U23 italiani che passeranno professionisti nel 2020. Battistella e Dainese guidano la carica dei giovani azzurri : Nel 2020 vedremo tanti giovani italiani neo professionisti districarsi in gruppo. Tra tutti, ovviamente, spiccano il campione del mondo U23 Samuele Battistella e il campione europeo U23 Alberto Dainese. Il primo, corridore esplosivo adatto alle classiche collinari, ma capace di difendersi anche sulle salite lunghe, è promesso sposo del Team NTT, dopo un anno passato nella filiale continental del sodalizio sudafricano. Il secondo, invece, ...

Ciclismo - tutti gli Elite-U23 italiani che passeranno professionisti nel 2020. Battistella e Dainese guidano la carica dei giovani azzurri : Nel 2020 vedremo tanti giovani italiani neo professionisti districarsi in gruppo. Tra tutti, ovviamente, spiccano il campione del mondo U23 Samuele Battistella e il campione europeo U23 Alberto Dainese. Il primo, corridore esplosivo adatto alle classiche collinari, ma capace di difendersi anche sulle salite lunghe, è promesso sposo del Team NTT, dopo un anno passato nella filiale continental del sodalizio sudafricano. Il secondo, invece, ...

Ciclismo - Ranking UCI dopo i Mondiali : l’Italia sale in seconda posizione! Roglic sempre in testa - Viviani miglior azzurro : Primoz Roglic si è confermato in testa al Ranking UCI, la classifica internazionale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, resta al comando con 4180,28 punti e ha oltre 600 lunghezze di vantaggio nei confronti del francese Julian Alaphilippe: si tratta di un margine decisamente confortante al termine dei Mondiali andati in scena la scorsa settimana nello Yorkshire, mancano ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Sono orgoglioso della prova della squadra ai Mondiali - ci riproveremo con più forza l’anno prossimo” : L’Italia ha corso bene ma è mancata la ciliegina sulla torta. Il responso della prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire è questo. E’ mancato il colpo risolutivo di Matteo Trentin (secondo), a cui sono mancate le gambe, dopo una corsa molto faticosa, resa ancor più logorante dalle cattive condizioni meteorologiche. Una gara interpretata alla perfezione dalla Nazionale guidata dal CT Davide Cassani al quale ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Sono orgoglioso della squadra - ci riproveremo con più forza l’anno prossimo” : L’Italia ha corso bene ma è mancata la ciliegina sulla torta. Il responso della prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire è questo. E’ mancato il colpo risolutivo di Matteo Trentin (secondo), a cui sono mancate le gambe, dopo una corsa molto faticosa, resa ancor più logorante dalle cattive condizioni meteorologiche. Una gara interpretata alla perfezione dalla Nazionale guidata dal CT Davide Cassani al quale ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Trentin non si dà pace : “mi girano gli zebedei - se facessimo altre venti volate ne perderei una” : Il corridore italiano è tornato a parlare dell’argento conquistato ai Mondiali di Harrogate, non nascondendo la sua delusione per il mancato oro Non riesce ad assimilare la delusione Matteo Trentin dopo il secondo posto ottenuto ai Mondiali di Harrogate, l’amarezza per non aver centrato l’oro è più forte della soddisfazione di aver regalato all’Italia un argento iridato dopo undici anni di attesa. Magari tra qualche ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani la mente dietro la miglior spedizione azzurra degli ultimi 10 anni. L’Italia torna - finalmente - dove le compete : Era dal 2008 che l’Italia non vinceva un Campionato del Mondo di Ciclismo su strada maschile di qualunque categoria. Elite, U23, juniores non faceva differenza. Dopo i grandi fasti dei decenni precedenti, infatti, negli anni ’10 la maglia iridata era diventata un oggetto irraggiungibile per gli azzurri. Il Bel Paese era stato, così, sovente salvato dalle donne. Qualcosa, però, è cambiato da quando Davide Cassani è diventato CT della ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani demiurgo straordinario - tutte le mosse azzeccate. Italia la squadra migliore : È mancato lo spunto finale, sono mancati 200 metri. Il sogno è svanito proprio negli ultimi dieci secondi di gara. Matteo Trentin, quando sembrava lanciato verso il titolo iridato ai Mondiali di Ciclismo 2019 nello Yorkshire, è stato sconfitto dal danese Mads Pedersen, dovendosi accontentare della medaglia d’argento. Tutta l’Italia esce fuori dalla gara odierna con l’amaro in bocca: torna il Bel Paese sul podio ad undici anni ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Mads Pedersen : “È incredibile - può succedere di tutto : un sogno vestire la maglia iridata” : Mads Pedersen ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo, il danese ha stupito tutti nello Yorkshire e ha conquistato il primo storico titolo iridato per la sua Nazione. Il corridore della Trek-Segafredo ha stretto i denti in salita e poi nella volata a tre è riuscito a beffare il nostro Matteo Trentin che in quella situazione era il favorito, almeeno sulla carta. Impresa del 23enne che si regala una giornata indimenticabile e ai ...

Mondiali Ciclismo 2019 - Matteo Trentin è medaglia d’argento. Il campione è Pedersen : Il danese Pedersen ha conquistato la medaglia d'oro nei Mondiali di Ciclismo 2019 che si tengono nello Yorkshire. Splendido secondo posto per Matteo Trentin che conquista l'argento e riporta l'Italia del Ciclismo sul podio del Mondiale per la prima volta dopo undici anni. Terzo lo svizzero Kung.Continua a leggere

Mondiali Ciclismo 2019 – Due angeli osserveranno dal cielo gli azzurri in gara : lo scatto dell’Italia prima della partenza è commovente [FOTO] : La Nazionale italiana di Ciclismo supportata da due angeli speciali durante la prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2019 E’ iniziata questa mattina la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2019. I ciclisti stanno affrontando un percorso tosto e durissimo, sotto la pioggia incessante dello Yorkshire. Occhi puntatissimi sugli azzurri di Cassani, che avranno due angeli speciali a proteggerli ed aiutarli dal ...