Ciclismo – Caduta e rissa al Musterland Giro | Senechal va a farsi giustizia su Walscheid!

LIVE Ciclismo - Mondiali juniores 2019 in DIRETTA : caduta di gruppo nei primi chilometri di gara. Coinvolto Piccolo che è costretto ad inseguire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Che rischio per Andrea Piccolo! Il magentino sta cercando di tornare in gruppo superando ammiraglia dopo ammiraglia, e ha quasi rischiato di farsi tamponare da quella della nostra Nazionale. 13.30 Una curiosità, sono in corsa per il Kazakistan i figli gemelli di Alexander Vinokourov, ossia Nicolas e Alexandre. 13.27 Il gruppo è allungatissimo e sono stati prontamente ripresi gli ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Richard Carapaz si rimette in gioco dopo caduta e visto mancato. Il vincitore del Giro d’Italia guiderà l’Ecuador : Richard Carapaz si rimette in gioco e parteciperà ai Mondiali 2019 di Ciclismo che si correranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia aveva dovuto rinunciare alla Vuelta di Spagna a causa di una caduta al Criterium Profonde van Etten-Leur e, dopo l’incidente in Olanda, aveva anche dovuto saltare il Tour of Britain a causa di un problema col visto per entrare in Gran Bretagna (ora ...

Ciclismo - Rigoberto Uran in terapia intensiva : polmone perforato dopo la caduta alla Vuelta a España : Rigoberto Uran è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Barcellona. Al ciclista colombiano è stato infatti riscontrata una perforazione a un polmone, un problema molto serio anche se fortunatamente l’atleta non è in pericolo di vita. I medici, come riporta Mundo Ciclistico, stanno valutando il problema respiratorio e contemporaneamente stanno ancora prendendo in considerazione la possibilità di un intervento per ridurre ...

Ciclismo - la polizia svela le cause della fatale caduta di Bjorg Lambrecht : incidente dovuto ad un… segnale stradale! : Il corridore scomparso durante il Giro di Polonia ha perso il controllo della sua bicicletta dopo esser passato su un riflettore stradale Non è trascorso nemmeno un mese dalla morte di Bjorg Lambrecht, il corridore della Lotto-Soudal che ha perso la vita per un terribile incidente avvenuto durante il Giro di Polonia. A causare il decesso del giovane belga è stata una tremenda emorragia interna, dovuta alla lacerazione subita dal fegato in ...

Ciclismo - incidente Giro di Polonia : caduta di Lambrecht causata da un riflettore stradale : Il mondo del Ciclismo a inizio agosto fu scosso da un evento molto doloroso. Durante il Giro di Polonia cadde e poi si spense in ospedale poche ore dopo il giovane belga 22enne Bjorg Lambrecht. Mancavano 73 chilometri all'arrivo della terza tappa quando, durante un tratto in rettilineo e ad alta velocità, il ciclista in forza alla Lotto-Soudal cadde rovinosamente sulla strada, finendo contro un muretto sulla banchina a protezione di un canale. ...

Ciclismo - parte con una brutta caduta la Vuelta di Fabio Aru : il compagno di squadra scivola in curva e trascina tutti gli altri : brutta caduta per la squadra di Fabio Aru, la UAE Emirates, nella prima tappa dell’edizione 2019 della Vuelta. Un membro della squadra è caduto su una curva in contropendenza e con asfalto bagnato, trascinandosi con un effetto domino anche i compagni (e lo stesso Aru). Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Aru: “Una curva in contropendenza si è allagata ed è diventata fatale” L'articolo Ciclismo, parte con una ...

Ciclismo - Wout Van Aert dopo la caduta al Tour : “Spero di poter gareggiare nel ciclocross in inverno” : Una brutta caduta, davvero tanta sfortuna quando sembrava poter andare tutto per il meglio, con la più bella vittoria da professionista che era arrivata in volata pochi giorni prima. Wout Van Aert è stato costretto ad uno stop forzato a causa dell’infortunio arrivato durante la cronometro del Tour de France, un bruttissimo taglio sulla gamba dopo lo scontro con la transenna. L’obiettivo è quello di tornare al top il prima ...

Ciclismo - BinckBank Tour : un uomo rischia di causare una maxicaduta : Archiviati i Campionati Europei e in attesa dell’ultimo grande giro della stagione, la Vuelta Espana, il grande Ciclismo del World Tour si è spostato in questa settimana tra Belgio e Olanda. Da lunedì si sta correndo il BinckBank Tour, gara a tappe che ripercorre alcune delle strade delle classiche di primavera e che nei primi tre giorni è stata monopolizzata dalle volate di Sam Bennett. Ma anche più dei risultati ha tenuto banco il tema della ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : prova in linea juniores femminile - condizioni difficili e grande selezione. Caduta per Camilla Alessio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.59 Il secondo gruppo sembra ormai aver mollato, 45″ il ritardo quando si sta attraversando il tratto particolarmente tecnico nella città di Alkmaar. 09.57 Russia, Francia e Olanda non lasciano fare. Ripresa Sofia Collinelli, ma la figlia d’arte sembra la più in forma fra le azzurre. 09.54 ATTACCO DI SOFIA COLLINELLI! L’azzurra tutta sola ha guadagnato già qualche decina ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : vittoria e volata discutibile per Jakobsen. Tanta paura per la caduta di Lambrecht : volata di prepotenza, in tutti i sensi, per il campione olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), che fa sua la terza tappa del Giro di Polonia. Il ventiduenne ha battuto sul traguardo di Zabrze l’attuale leader della classifica generale, il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e l’altro orange Danny Van Poppel (Jumbo-Visma). Nono Andrea Peron (Novo Nordisk). Jakobsen però, era rimasto un po’ chiuso nello sprint ...