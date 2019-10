Choc nel Napoletano | colpi di pistola contro l' abitazione di un sacerdote

Choc nel Napoletano - ritrovati due cadaveri in un appartamento : è omicidio-suicidio : CASTELLO DI CISTERNA - Due persone, un uomo e una donna, sono stati ritrovati privi di vita in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna poco prima delle 15. Dalle prime informazioni...

Bambina di quattro anni va all’asilo e mostra agli amichetti cosa ha nello zaino - la maestra è sotto Choc : Una Bambina di quattro anni è andata all’asilo come ogni mattina ma nello zaino aveva qualcosa di sconvolgente. La piccola, ignara di cosa realmente fosse, ha mostrato agli amichetti cosa aveva preso da casa. La Bambina mostrando in classe il contenuto dello zainetto ah detto agli amici che era della farina e che l’aveva presa da casa dove la mamma ne aveva tanta. Ma le maestre hanno subito capito che non si trattava di farina ma di ...

Un preservativo nel piatto della cena : Choc in ospedale a Lucca : Il preservativo era stato "servito" nella coppa con le mele cotte. Per la Asl si tratta di un "atto di sabotaggio". Sul caso...

Paziente trova preservativo nel vassoio della cena. Choc nell'ospedale di Lucca : Choc all’ospedale San Luca di Lucca. Una Paziente ricoverata all’Obi (osservazione breve intensiva) ha trovato un preservativo nel vassoio della cena servita in camera da letto. La donna ha subito avvertito il personale infermieristico che ha segnalato l’accaduto all’Azienda Usl Toscana nord ovest. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Per la Asl si tratterebbe di “un atto doloso”: la presenza del ...

Pattinaggio artistico - U.S Figure Skating Classic 2019 : Satoko Miyahara si impone nel singolo femminile - bene Chock-Bates nella danza : Il Salt Lake Sport Complex dell’omonima città statunitense che è stata sede dei XIX Giochi Olimpici Invernali ha ospitato questa settimana l’U.S International Figure Skating Classic 2019, competizione internazionale di Pattinaggio artistico inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2019/2020. Nell’individuale femminile l’attesa della vigilia Satoko Miyahara non ha tradito le aspettative imponendosi ...

Catania Choc. Morto bimbo lasciato nell’auto dal padre dipendente amministrativo dell’università : Un bambino di due anni è Morto giovedì mattina a Catania. Il piccolo è stato per oltre cinque ore nell’auto

Ornella Vanoni Choc ecco cosa faccio prima di dormire : In un’ intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” Ornella Vanoni racconta la sua vita: “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati e persi nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne ...

Antonella Clerici/ "Morte di Fabrizio Frizzi un vero Choc - dopo ho deciso che…" : Antonella Clerici si racconta a Verissimo: il suo attuale e delicato presente professionale, i progetti e cosa l'ha spinta a lasciare La Prova del Cuoco.

L’intervista Choc di Ornella Vanoni : Ornella Vanoni al settimanale “Vanity Fair” è un fiume in piena e racconta la sua vita: “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati e persi nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne moderne provocano una moria di ...

Alicante - senzatetto cerca cibo nella spazzatura e fa una scoperta Choc : c’è un neonato morto : La polizia sospetta che il corpo del bambino è stato gettato nei rifiuti poche ore prima. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato quando è stato rinvenuto. Purtroppo era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Ora si cerca la madre.Continua a leggere

Beppe Grillo Choc - Ciro il figlio è indagato per stupro ai danni di una ragazza nella villa del padre : Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni è indagato per stupro a seguito di una denuncia sporta da una ragazza che fa la modella che lo accusa di essere stata violentata nella villa di Beppe Grillo. Il figlio di Grillo, secondo l’accusa, avrebbe violentato la ragazza insieme ad altri tre amici nella villa del padre a Porto Cervo, in Sardegna. La ragazza che ha denunciato il gruppo è una modella che avrebbe conosciuto il gruppetto in una ...