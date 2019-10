Chi è Claudia Linciano | l’amica di Emma Marrone che ha parlato della sua salute

Claudia Lai Nainggolan : “Sono stata insultata per aver Chiesto ‘permesso’ in monopattino” : insultata per aver chiesto “permesso” mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. È quanto accaduto a Claudia Lai, la moglie del calciatore del Cagliari Radja Nainggolan che da qualche mese sta lottando contro un tumore, che ha raccontato su Instagram di essere stata aggredita verbalmente da una signora alla quale aveva chiesto gentilmente di farla passare mentre si trovava in Largo Carlo Felice a Cagliari. “Oggi ho avuto ...

Disavventura a Cagliari per Claudia Lai : Insultata per aver Chiesto permesso : Brutta avventura per Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan. La donna sta attualmente combattendo contro un tumore e suo marito, per starle più vicino, ha scelto di tornare a giocare a Cagliari, dove adesso abitano entrambi. Ed è proprio nel capoluogo sardo che oggi Claudia Lai è stata protagonista di una brutta avventura, prontamente raccontata sui social.\\La ragazza si trovava in una delle strade centrali del cuore storico di ...

'No non è la BBC' - Arbore dedica un programma a Boncompagni e Chiama anche Ambra e Claudia Gerini : In onda giovedì 26 settembre in prima serata su Rai2. Uno speciale sulla carriera artistica di uno dei geni della tv...

“Sono un po’ lesbica - lo ammetto”. L’inaspettata diChiarazione della bella attrice di Roma Claudia Pandolfi : “Ho accettato avance” : La sincerità è importante, anche per tutto quello che riguarda la sfera sessuale. Claudia Pandolfi lo ammette candidamente di avere esplorato, senza pregiudizio alcuno, la sua sessualità. L’attrice, al cinema con il film “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Spy di avere vissuto esperienze con uomini e donne. Per questo, forse, piacerebbe così tanto al mondo omosessuale: “Perché piaccio ...

Claudia Ruggeri - lato B bollente/ Il web : 'così ci fai divorziare e ci blocChi...' : Claudia Ruggeri mostra il lato B su Instagram e fa impazzire il web che commenta con like e tanti complimenti: 'così ci fai divorziare', foto.

Chi era Claudia Ochoa Félix - la Kardashian dei narcos : I suoi nemici avevano provato a ucciderla nel 2014, tendendole un agguato. Ma la raffica di proiettili, quella volta, colpì a morte, per sbaglio, Yuriana Castillo Torres, 23 anni, un’altra lady narcos come lei. Praticamente, la sua sosia. Claudia Ochoa Félix, invece, è morta quatto anni dopo quell’attentato: sabato sera, nel suo letto, qualche ora dopo avere partecipato a un festino a base di alcol e droga. Era stata a un party a Isla Musala, ...

Claudia Pineda - Chi è Chiquita della serie «Zero Zero Zero» : Una cascata di riccioli scuri che le incorniciano il viso, intenso e delicato come spesso è quello delle donne latine: Claudia Pineda è apparsa così sul red carpet di Venezia 76. Per ora, per il pubblico (italiano) è solo un nome, un volto tra quelli più conosciuti del cast di ZeroZeroZero, ma di certo l’attrice messicana acquisterà maggiore popolarità appena la serie creata e diretta da Stefano Sollima ...

Lorenzo e Claudia presi di mira : “SChifo” - lui furioso interviene : Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi coppia felice Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono sempre più affiatati dopo essersi scelti a Uomini e Donne, dove – come ben ricorderete – lui era assolutamente combattuto tra la sua attuale fidanzata e Giulia Cavaglià. Mai scelta fu così azzeccata, bisogna dirlo, visto che Riccardi sta […] L'articolo Lorenzo e Claudia presi di mira: “Schifo”, lui furioso ...

Lorenzo e Claudia - ex U&D : lei fa Chiarezza sulla presunta gravidanza : 'Lo saprete da noi' : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Lorenzo e Claudia, una delle ultime coppie che abbiamo visto nascere quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne di Maria De Filippi. Una storia d'amore che ha appassionato i tantissimi fan del dating show, i quali continuano a seguire i due ragazzi anche sui social network, dove sono amatissimi. Tra i vari rumors che si sono rincorsi questa estate, vi è anche quello della presunta ...

Buon compleanno Mario Corso - Angelo Domenghini - Claudia SChiffer… : Buon compleanno Mario Corso, Angelo Domenghini, Claudia Schiffer… …Sean Connery, Franco Angioni, Roberto de Simone, Maria Giovanna Elmi, Adriana Poli Bortone, Rino Fisichella, Enrico Rossi, Agostino Abbagnale, Roberta Agostini, Ornella Bertorotta, Raz Degan, Nicola Ciraci, Davide Sanguinetti, Gianluca Rocchi, Alessio Villarosa, Raffaele Bianco, Annamaria Mazzetti, Costantino Ricciardi, Domenico Giannone… Oggi 25 agosto compiono ...

Uomini e Donne gossip - Claudia Dionigi è incinta? Arriva il Chiarimento : Uomini e Donne gossip, Claudia Dionigi è davvero incinta? Dopo Lorenzo Arriva anche la sua risposta Sono diversi giorni che il gossip che ruota intorno a Uomini e Donne parla e straparla dell’ipotetica gravidanza di Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Lorenzo Riccardi ha voluto chiarire la faccenda attraverso delle Instagram stories, in cui […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Claudia Dionigi è incinta? Arriva ...

Centro Trevi e biblioteca Claudia Augusta - Chiusura estiva : Nella settimana di ferragosto il Centro Trevi di via Cappuccini a Bolzano e tutti i suoi servizi rimarranno chiusi al

Claudia SChiffer tutta nuda sulla copertina di Vogue : il sexy ritorno dopo 25 anni : Doppia copertina per lei e Stephanie Seymour, 51 anni altra supermodel anni 90. Per tutte e due un grande ritorno, dopo 25 e 32 anni. A conferma che il ritorno delle top è ormai una certezza. Le grandi modelle degli anni '90, le più belle e le più famose di sempre, quasi più importanti delle griffe per le quali sfilavano. E di quel gruppo formidabile di top model - Naomi Campbell, Helena Christensen, Cindy Crawford e Carla Bruni tanto per ...

Claudia Gerini ... dai social arrivano delle strane riChieste : Claudia Gerini parla del suo rapporto con i social, recentemente ha dichiarato di aver ritrovato l’amore dopo la fine dell’amore con Andrea Preti, riceve diverse richieste sul suo account e naturalmente non mancano i feticisti. La cosa però non sembra preoccuparla più di tanto: “Ho instagram, mi diverte, sono molto attiva”. “Anche io ho i feticisti che chiedono le foto dei piedi. I piedi vanno molto forte – ha spiegato durante un’intervista a “I ...