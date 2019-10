“Che meraviglia!” Cristina Chiabotto | le foto mai viste dal matrimonio da favola

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, in provincia di Torino, davanti a quattrocento invitati,, ex miss Italia edizione 2004 e l’imprenditore piemontese Marco Roscio si sono piaciuti subito, tanto da decidere di andare a nozze solo un anno dopo. Il ricevimento è stato alla Reggia di Venaria. Tra gli ospiti vip: i bianconeri Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Del resto, la showgirl e il neo marito condividono la passione per la Juventus. La relazione tra, 31 anni, e Marco, 33, è diventata pubblica nel giugno 2018, quando i due sono stati paparazzati a Portofino, durante un pranzo romantico tra carezze, baci, e sorrisi. Marco Roscio, general manager di una grande cartiera piemontese, è sconosciuto ai riflettori. E lei non ha mai raccontato come si siano conosciuti. Ma una cosa è certa: perè stato l’amore che torna, dopo un periodo molto difficile. ...

AnnaTavano : RT @istintomaximo: Casa dolce casa??????che meraviglia ???????? - francoliver2 : Che meraviglia, la natura resiste ancora ! - AldoTrinetti1 : @cercomilf88 Cazzooo siii mmmm che meraviglia di tette mmmm -