Champions Ancelotti male in Belgio ma primo nel girone

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019)nella tempesta non perde la calma. Con molta diplomazia il pluridecorato tecnico azzurro difende Milik dalle critiche e smonta il caso Insigne., con molta astuzia, ricorda che il Napoli è in testa aldied è sicuro che il pari imprevisto contro il modesto Genk non comprometterá il passaggio agli Ottavi.è un grande condottiero. Comprende il momento difficile e tenta di smorzare le tensioni. Ma l'impressione che emerge dalla trasferta inè di un incendio che covi sotto la cenere. Mertens e Callejon due tra gli atleti più affidabili sono in scadenza di contratto. Milik percepisce le perplessità dell'ambiente ed anche inha sbagliato occasioni clamorose. Per Lozano,non ha ancora trovato collocazione e funzioni ideali. Ed al tirare delle somme, incredibile ma vero, è stato Meret il migliore in campo. ...

