C' è speranza per Tafida | il giudice | Non staccate la spina | la bimba può curarsi in

Caro speranza - la diseguaglianza sanitaria non passa con un ticket : I ticket, un po’ come le liste di attesa, sono mezzi per scoraggiare la domanda di esami inutili ma hanno assunto un peso ben più importante e sono diventati uno strumento indiretto di finanziamento della spesa sanitaria. Fino al 2011, il ticket sulle prestazioni ambulatoriali era stabilito in mod

Yemen - il conflitto è a un punto morto. E ora grazie ai bambini si riaccende la speranza : Questa settimana potrebbe rappresentare l’inizio della fine del conflitto in Yemen. Dal punto di vista militare la situazione non è positiva, anzi, il conflitto sembra intensificarsi. Gli Houthi affermano di avere guadagnato terreno e di avere esercitato una pressione militare sostanziale sull’Arabia Saudita. I sauditi, d’altra parte, sono ben equipaggiati a ricambiare e a riguadagnare terreno militarmente, avendo beneficiato da diversi anni ...

speranza : ?niente tagli alla Sanità - ma chi ha di più pagherà di più : Il ministro della Salute conferma che i fondi in più per la Sanità non saranno toccati. Una boccata d’ossigeno importante per il Ssn che sarà accompagnata da due novità di peso: l’addio al superticket ei una profonda revisione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini

Sanità - speranza : “C’è impegno a togliere il super-ticket. Faremo ddl per riordino materia : chi ha di più deve pagare di più” : “Basta tagli e più risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le risorse da sole non bastano a risolvere i problemi, ma sono fondamentali almeno per provare a risolverli”. In un video su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia che nel Fondo sanitario nazionale per il 2020 ci saranno 2 miliardi in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, sottolinea, “al Consiglio dei ministri abbiamo scritto per la prima ...

Ticket - speranza : chi più ha - paga di più : 14.25 "Chi ha di più deve pagare di più, chi ha di meno deve pagare di meno". Questo il principio su cui saranno rimodulati i Ticket,ha annunciato il ministro della Salute Speranza, spiegando su Fb le decisioni prese dall'ultimo CdM. "Abbiamo deciso di collegare alla Finanziaria un Ddl di riordino della materia dei Ticket, che è la modalità di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Lo faremo con un criterio di progressività", ha ...

Sanità - la sparata del comunista speranza : "Chi è più ricco paghi ticket più alto" : "Abbiamo due miliardi in più nel Fondo sanitario nazionale nel 2020 rispetto all'anno precedente. Basta tagli e più risorse per il Sistema sanitario nazionale". Ad annunciarlo su Facebook è il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando le misure previste dalla nota di aggiornamento al Def.

Ponte Morandi : Conte - da Genova grande lezione - luce e speranza per Italia intera : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Genova mi sta dando e ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero. Genova la continuiamo a portare nel cuore, io personalmente continuerò a tornare a Genova e sono ancora più determinato di prima... sino a quando avremo completato la fase di

