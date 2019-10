Cavitazione idrodinamica | dallo scarto delle arance si ottengono oli essenziali

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Una soluzione a base di acqua e di pastazzo, loindustrie di produzione di succo di arancia, costituito da bucce e residui di polpa, ottenuta attraverso un processo innovativo dicontrollata, ha dimostrato la possibilità di valorizzare questoagro-industriale, prodotto in milioni di tonnellate all’anno, ottenendo oli, polifenoli antiossidanti e pectina, mentre gli scarti di processo, polverizzati e ricchi di cellulosa ed emicellulosa, diventano fonti di biometano. È quanto emerge da uno studio coordinato da ricercatori del Consiglio nazionalericerche – HCT-Agrifood Laboratory dell’Istituto per la bioeconomia (Ibe-Cnr) e Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (Ismn-Cnr) – dal titolo “Real-scale integral valorization of waste orange peel via hydrodynamic vavitation”, pubblicato dalla rivista ...

