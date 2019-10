Casting per un film di Veleno Production e un video di Fremantle da girare a Milano

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019)ancora aperti per realizzare unprodotto daProduzioni e da. Si cercano attualmente ruoli attoriali, sia maschili che femminili. Selezioni inoltre in corso per undi tipo promozionale prodotto da, con riprese da effettuare anche in questo caso a. UnPer realizzare un nuovo(un mediometraggio) prodotto daProduzioni sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le riprese verranno successivamente effettuate anel prossimo mese di novembre. In particolare la richiesta in questione è attualmente rivolta verso questi ruoli attoriali: Sara, giovane donna di età compresa tra 24 e 30 anni con capelli e occhi scuri e struttura fisica snella, Martina, della stessa fascia di età sempre snella ma con capelli castano scuro e occhi chiari celesti o, in alternativa, verdi, Nicole, con una età tra 22 e 23 anni, anche ...

weimaster : RT @realtimetvit: Stai per sposarti? Vuoi vivere un matrimonio da favola? Dal 3 al 6 ottobre a Roma Sposa c/o La Nuvola Roma Eur si terrann… - NanaSmile20 : Comunque ho iscritto la mia coinquilina PER Scherzo ai casting e inventato una storia strappalacrime, qualche giorn… - MusicStarStaff : C.S._Al via i casting per la seconda edizione di “All Together Now” condotto da Michelle Hunziker con la partecipaz… -