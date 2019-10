Caso Consip | l' ex ministro Lotti rinviato a giudizio con altri quattro

Fonte : today

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il processo inizierà il prossimo 15 gennaio. Prosciolti invece dalle accuse l'ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto e il...

Agenzia_Ansa : In cinque a processo per caso #Consip, anche Lotti e Del Sette #ANSA - HuffPostItalia : Luca Lotti rinviato a giudizio per il caso Consip - TgLa7 : Caso #Consip #LucaLotti e Del Sette rinviati a giudizio, #Scafarto prosciolto -