Carmen Russo | la regina della tv e della commedia sexy compie 60 anni

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) I paparazzi fanno a gara per fotografarla grazie al suo fisico da pin up e un’incredibile tenacia che fanno diun personaggio unico e spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nata a Genova il 3 ottobre del 1959, sono 60 le candeline che deve spegnere la muscolare e sempreverde showgirltv eall’italiana. Il suo curriculum professionale non si ferma alla celebrità raggiunta al cinema dove, tra la fine degliSettanta e l’inizio degli Ottanta, è diventata laall’italiana con film come L’infermiera nella corsia dei militari del 1979, Le porno killers del 1980, Mia moglie torna a scuola e La maestra di sci del 1981. Con lo pseudonimo diBizet e una quinta di seno da fare girare la testa ai maschi dell’epoca (e forse non solo), la ragazzina che da piccola aveva studiato danza classica e nei primiSettanta, ...

