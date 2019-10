Carmen Russo compie 60 anni | ma visto che fisico? È ancora al top | da restarci secchi

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È stata uno dei sex symbol più esplosivi degli80, prima come protagonista di alcune commedie sexy e poi come prorompente cassiera di “Drive-In”, per poi intraprendere una lunga carriera televisiva come ballerina e showgirl.60. Nata a Genova il 3 ottobre 1959 sotto il nome completo di Carmela Carolina Fernanda, ha iniziato la sua carriera come modella anche se ben presto passa al cinema, con lo pseudonimo diBizet. Comincia la sua carriera come modella nei primisettanta, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza in Italia tra cui Miss Italia. Negli’80, viene considerata un vero e proprio sex symbol per via anche di alcuni servizi realizzati per Playboy e Playmen. La sua passione è la danza, che coltiva fin da bambina e le forgia un corpo tonico e muscoloso che sfoggia con orgogliooggi a 60. ( ...

