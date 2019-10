Carmen Russo compie 60 anni | cosa fa oggi

Fonte : dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2019)60e festeggia questo traguardo insieme all’amore della sua vita, Enzo Paolo Turchi, e alla figlia Maria. Sex symbol degliOttanta,è una mamma dolcissima, ma soprattutto una donna vitale e tosta che non ha mai abbandonato la passione per la danza. Classe 1959, originaria di Genova, è arrivata al successo nel ruolo della carriera di Drive In. Un ruolo che le aprì le porte per una lunga carriera in tv come showgirl e ballerina. Vero nome Carmela Carolina Fernanda, ha iniziato a praticare danza sin da quando era piccolissima, per sbarcare in passerella come modella e a Miss Italia. NegliSettanta e Ottanta è stata la protagonista di numerose commedie cult come Liquirizia, L’infermiera nella corsia dei militari e La settimana bianca. Poi la svolta grazie prima a Portobello, poi a Drive In e il grande successo in tv con show ...

