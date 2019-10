Carla Gozzi | età | altezza | peso | marito e figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dicie pensi subito alla moda. Stile, finezza e bellezza sono le parole che descrivono la ‘algida’ esperta di stile che ha raggiunto il successo televisivo grazie a ‘’Ma come ti vesti?’, programma di successo in onda su Real Time che conduceva insieme allo stilista, scrittore e wedding planner Enzo Miccio. Stilista, style coach, blogger e conduttrice televisiva,ha lavorato come assistente di importanti stilisti. “Ricordo le dediche a fumetti di J.C, il rigore di Thierry Mugler e la sua parola icona ‘epoulettes’, le forme rigorose di Calvin Klein, i materiali double di Mila Schön, le forme innovative e la ricerca di Gabriele Colangelo, le geometrie e il rigore di Yamamoto e l’artigianalità di Ermanno Scervin”, scrive sul suo blog ricordando quel periodo. Gli esordi in televisione dirisalgono al 2008, quando, come conduttrice al fianco ...

