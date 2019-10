Canada Goose | il negozio a Milano con la camera a -25 gradi per testare giacche in

Canada Goose porta l’Artico in via della Spiga : Alla presenza dell’Ambasciatrice Canadese in Italia Alexandra Bugailiskis e di Dani Reiss, ceo, Canada Goose ha ufficialmente iniziato la sua avventura sul territorio italiano. Il 24 settembre è stato infatti inaugurato il primo store in Italia, che ha scelto come location la centralissima via della Spiga al civico 10. Qui, i tanti vip intervenuti all’evento (tra cui Pierfrancesco Favino, Greta Scarano, Nina Zilli e Omar Hassan, Marianne Mirage, ...

