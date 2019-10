Camerino troppo stretto | ragazza disabile risarcita con 1 000 euro

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Andrea Pegoraro L'episodio è avvenuto in un negozio di abbigliamento del bolognese. La giovane ha segnalato il problema alla società che gestisce il punto vendita, non avendo una risposta positiva. Poi si è rivolta al servizio legale di un'associazione che tutela le persone disabili vittime di discriminazione Non ha potuto provare dei vestiti perché la sua sedia a rotelle non entrava neldi un negozio del bolognese. Unaha rinunciato all’acquisto scrivendo alcune mail alla catena di abbigliamento che gestisce il negozio. Non ricevendo una risposta esauriente, la giovane si è quindi rivolta a un’associazione che tutela i diritti delle persone con disabilità ed è riuscita ad ottenere un risarcimento di 1.000. Come riporta Bologna Today, laracconta che in questo caso sarebbe bastato togliere il pannello divisorio tra i due camerini per crearne uno ...

