Calciomercato Juventus | Eriksen obiettivo per il 2020 | ma il Real cerca l' anticipo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Christiansarebbe il verodeldellaper il. Il danese sarebbe l’uomo dei sogni di Fabio Paratici che vorrebbe approfittare della possibilità di acquistarlo a parametro zero. Quasi scontato il suo addio al Tottenham: il giocatore deve ancora decidere il suo futuro ma non dovrebbe restare in Inghilterra. Così i bianconeri studiano il colpo, ma devono guardarsi dalla concorrenza delMadrid che vorrebbe muoversi inper non farsi sfuggire l’occasione.: l’uomo dei sogni èL’interesse dellaperè di vecchia data. Già in estate si era sussurrato di una possibile offerta per portarsi a casa subito il danese, ma con gli acquisti di Ramsey e Rabiot il centrocampo non è stato più toccato. D’altronde perché spendere tanti soldi per un giocatore che potrebbe arrivare a zero a giugno? Deve ...

GoalItalia : Sarri pensa al 'centrocampo perfetto': con Ramsey e Pjanic vuole Kanté ?? - BarnabaJM : E allora segnamoci Padovan: 'Giocando come per un’ora a Barcellona, l’Inter non vincerà la Champions League, ma di… - vola_lazio : -