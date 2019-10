Brexit | il premier Johnson lancia un ultimatum alla Commissione Europea

Brexit - JOHNSON "USCIREMO AD OGNI COSTO"/ Il premier "Riprendiamoci ciò che è nostro" : BREXIT, JOHNSON al'Ue: 'Usciremo dall'Europa il 31 ottobre, succeda quel che succeda'. Oggi la proposta ufficiale a Bruxelles

Brexit - premier Gb invia proposte a Ue : 18.43 "Controlli minimi al confine irlandese" tra le proposte che il premier britannico Johnson presenterà all'Unione europea riguardo la Brexit. "proposte costruttive e di ampia portata" per un accordo senza la clausola "antidemocratica" del backstop a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda del Nord e Irlanda, spiega Johnson. Forse già domani ufficializzerà i dettagli. Johnson si dice fiducioso in un Ok da Bruxelles.I controlli ...

Brexit - la Corte suprema dà torto al premier Johnson : “Illegale sospendere il Parlamento” : Nuovo schiaffo, in piena crisi per la Brexit, al premier britannico Boris Johnson: la Corte suprema britannica ha dichiarato illegale, nulla e senza effetto la decisione di sospendere il Parlamento. La sospensione, quindi, non è più valida e il Parlamento dovrebbe tornare a riunirsi in tempi molto brevi.Continua a leggere

Brexit - fratello Boris Johnson lascia Tory e governo/ Anche Jo 'tradisce' il premier : Brexit, Boris Johnson sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Brexit - doppia sconfitta per il premier Boris Johnson. Stop al ‘no deal’ ed elezioni anticipate : Quella di ieri è stata una giornata durissima per il premier inglese. Dopo la perdita della maggioranza, è arrivata il doppio schiaffo in parlamento: la legge "anti no deal" avanza e niente voto anticipato. A questo punto il processo di distacco dalla Ue si complica per Londra.Continua a leggere

Brexit caos - governo Johnson ko al primo voto sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

Johnson sconfitto - la Brexit può slittare a gennaio. E ora il premier vuole le elezioni : Il premier battuto per 328 voti a 301: il Parlamento dice no a un divorzio da Bruxelles senza accordo. Almeno 20 i parlamentari conservatori che hanno voltato le spalle al governo

Brexit - il premier Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia partito : Mentre il premier parla Philip Lee va a sedersi con l'opposizione del partito Democratico Liberale (partito pro Ue). E stasera il Parlamento vota sulla legge proposta dai laburisti per scongiurare l'uscita senza accordo. In caso di sconfitta Boris Johnson è pronto a nuove elezioni. Forse il 14 ottobre.Continua a leggere

Brexit - la regina Elisabetta approva richiesta del premier di sospendere il Parlamento : La regina Elisabetta ha deciso di acconsentire alla richiesta del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale il Privy Council, ovvero...

Brexit - il premier Johnson chiede alla Regina lo stop al Parlamento. Giù la sterlina : La strategia è di evitare che i deputati possano votare un rinvio dell’uscita dall’Unione Europea. La Camera rimarrebbe chiusa fino al 14 ottobre. Corbyn: «Un oltraggio, sono inorridito»

Brexit - premier : "Sospendere Parlamento" : 12.53 Il premier britannico ha chiesto alla regina di sospendere i lavori del Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre, quando è attesto il discorso di Elisabetta sulle politiche del nuovo governo Il provvedimento neutralizza gli oppositori al No Deal, che avrebbero poco tempo per cercare di fermare con una legge l'uscita dall'Ue senza accordo prevista per il 31 ottobre. La decisione spaventa i mercati e la sterlina è già in picchiata. ...

Brexit - il premier inglese “sospenderà” il Parlamento con l’ok della Regina Elisabetta : Il Regno Unito a un passo dallo scontro frontale fra opposizione e capo di governo, sempre sul nodo cruciale della Brexit. Il primo ministro Boris Johnson chiederà alla Regina Elisabetta di tenere il suo discorso in Parlamento a metà ottobre, congelando così le attività dei parlamentari per avere il via libera per il No deal alla Brexit.Continua a leggere

Brexit - il premier Johnson chiede alla Regina di sospendere il Parlamento : La strategia è di evitare che i deputati possano votare un rinvio dell’uscita dall’Unione Europea. La Camera rimarrebbe chiusa fino al 14 ottobre

Boris Johnson - le radici europee del premier pro Brexit : Proliferano e crescono, sono una nidiata in Italia: piccoli Trump, cloni del magnate e showman divenuto presidente degli Stati Uniti, arrivano al potere promettendo di fare cose sbagliate e puntualmente le fanno: con il mito dell’uomo forte al potere che non ha gli intoppi della democrazia, i monarchi sauditi, il generale golpista egiziano al-Sisi, l’autoritario ‘pan-turco’ Erdogan e, ovviamente, il punto di riferimento ...