Brexit | ecco il piano del governo britannico di Boris Johnson

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È una frontiera che non torna la principale proposta del primo ministroall’Unione Europea per evitare unasenza accordo.ha inviato una lettera al presidente uscente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Nella missiva propone quella che definisce «un ragionevole compromesso» per l’accordo. Il punto fondamentale è la questione irlandese, quella del confine fra Eire e Irlanda del Nord. L’offerta diprevede di sostituire con accordi alternativi la clausola di backstop sul confine, clausola che comporterebbe il restare, per quel confine aperto, del Regno Unito in un’unione doganale con i 27. La proposta prevede che l’Irlanda del Nord appartenga alla stessa area doganale della Gran Bretagna, pur mantenendo le norme dell’Ue durante un periodo transitorio, quindi fino al 2024. Non un confine fisico dunque con controlli doganali. Fra Repubblica ...

