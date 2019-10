Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre alle 20 45

Morte di Giorgio Squinzi - rinviata Brescia-Sassuolo : il recupero si giocherà il 18 dicembre : È stata rinviata al 18 dicembre alle ore 20.45 la sfida Brescia-Sassuolo, valida per la settima giornata di serie A e inizialmente programmata per domani, venerdì 4 ottobre. Lo ha deciso la Lega Serie A, che ha accolto la richiesta del Sassuolo dopo la scomparsa patron Giorgio Squinzi.

Calcio - lutto : rinviata Brescia-Sassuolo : 18.41 E' stata rinviata al 18 dicembre alle ore 20.45 la sfida Brescia-Sassuolo, valida per la settima giornata di serie A e inizialmente programmata per domani. Lo ha deciso la Lega Serie A, che ha accolto la richiesta del Sassuolo dopo la scomparsa del patron Giorgio Squinzi. La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi. I funerali dell'ex presidente di Confindustria si svolgeranno lunedì alle 14.45 nel Duomo di Milano.Da ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : rinviata al 18 dicembre Brescia-Sassuolo per la morte di Giorgio Squinzi : La notizia era nell’aria, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Brescia-Sassuolo, partita valida per la sesta giornata della Serie A di Calcio 2019-2020, che sarebbe dovuta andare in scena domani sera, come anticipo, è stata rinviata al 18 dicembre alle 20.45. La causa è stata la morte del presidente dei neroverdi Giorgio Squinzi, i funerali saranno in programma lunedì alle 14.45 nel Duomo di Milano. Previsto un minuto di ...

Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre in seguito alla morte del presidente del Sassuolo - Giorgio Squinzi : La Lega Serie A ha annunciato che la partita Brescia-Sassuolo, in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.45, è stata posticipata al 18 dicembre in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. Squinzi, che aveva 76 anni, è

Brescia-Sassuolo rinviata - c’è la data del recupero : La Lega di serie A ha ufficializzato il rinvio di Brescia-Sassuolo, inizialmente in programma domani sera al Rigamonti come anticipo della settima giornata. La società neroverde aveva richiesto il rinvio della gara per la scomparsa del patron Giorgio Squinzi. La Lega ha inoltre comunicato che la partita sarà recuperata mercoledì 18 dicembre, con calcio d’inizio alle 20.45. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

Serie A - rinviata la sfida tra Brescia e Sassuolo : Brescia Sassuolo – Ora è ufficiale, la gara di Serie A tra Brescia e Sassuolo è stata rinviata a seguito della scomparsa del patron del club neroverde Giorgio Squinzi. L’imprenditore bergamasco è venuto a mancare la scorsa notte, all’età di 76 anni. «Il Presidente della Lega Professionisti Serie A in considerazione della scomparsa del dott. […] L'articolo Serie A, rinviata la sfida tra Brescia e Sassuolo è stato realizzato da Calcio ...

Brescia-Sassuolo - arriva la decisione della Lega : match rinviato al 18 dicembre : Il match è stato rinviato in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri Brescia-Sassuolo non si giocherà nella giornata di domani, la Lega di Serie A ha deciso infatti di rinviare la gara valida per la settima giornata, fissandola per il 18 dicembre alle 20.45. Questa la nota ufficiale: ‘Il Presidente della Lega Professionisti Serie A, in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio ...

Rinvio Brescia-Sassuolo - le importanti indicazioni di Malagò : Rinvio Brescia-Sassuolo – “La morte di Giorgio Squinzi mi ha reso triste, era un amico, un gentiluomo di altri tempi, mai una parola fuori posto, aveva un’incredibile attaccamento a sport, il suo amore e la sua passione partono dal ciclismo, ma guardate cosa ha fatto al Sassuolo, da azionista e sponsor. Lo avevamo appena insignito della Stella d’oro al merito sportivo. Nei suoi confronti c’e’ un ...

Morte Giorgio Squinzi - si va verso il rinvio di Brescia-Sassuolo : la situazione : Il club emiliano ha annullato l’allenamento mattutino e la conferenza di De Zerbi, nelle prossime ore deciderà se chiedere il rinvio del match con i lombardi Brescia-Sassuolo potrebbe essere rinviata in seguito alla Morte di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde scomparso ieri all’età di 76 anni. La società emiliana ha infatti annullato l’allenamento mattutino e la conferenza della vigilia di Roberto De Zerbi, ...

Brescia-Sassuolo rinviata?/ Morte di Squinzi : emiliani chiedono di non giocare : Brescia Sassuolo potrebbe essere rinviata a seguito della Morte del patron degli emiliani, Giorgio Squinzi: attesta risposta ufficiale della Lega

Morte Squinzi - possibile rinvio per Brescia-Sassuolo : le ipotesi : E’ morto dopo una lunga malattia il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi. In questo momento triste per il calcio italiano e soprattutto per i colori neroverdi, il Sassuolo potrebbe chiedere il rinvio della partita della settima giornata di Serie A contro il Brescia, in programma domani sera alle 20,45. Non c’è stata ancora una richiesta ufficiale ma, viste le circostanze e l’impegno ravvicinato, lo slittamento della ...

Morte Squinzi - possibile rinvio per Brescia-Sassuolo : E’ morto dopo una lunga malattia il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi. In questo momento triste per il calcio italiano e soprattutto per i colori neroverdi, il Sassuolo potrebbe chiedere il rinvio della partita della settima giornata di Serie A contro il Brescia, in programma domani sera alle 20,45. Non c’è stata ancora una richiesta ufficiale ma, viste le circostanze e l’impegno ravvicinato, lo slittamento della ...