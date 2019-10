Brescia-Sassuolo | arriva la decisione della Lega | match rinviato al 18 dicembre

Rinvio Brescia-Sassuolo - le importanti indicazioni di Malagò : Rinvio Brescia-Sassuolo – “La morte di Giorgio Squinzi mi ha reso triste, era un amico, un gentiluomo di altri tempi, mai una parola fuori posto, aveva un’incredibile attaccamento a sport, il suo amore e la sua passione partono dal ciclismo, ma guardate cosa ha fatto al Sassuolo, da azionista e sponsor. Lo avevamo appena insignito della Stella d’oro al merito sportivo. Nei suoi confronti c’e’ un ...

